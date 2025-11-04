Horoscope 2026 : 2026 नव्या वर्षाचं राशीभविष्य आलं! कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्ष ठरणार गेमचेंजर? पाहा यात तुमची रास आहे का..

Zodiac Astrology Predictions 2026 : नवीन वर्ष सुरू व्हायला फक्त दीड महिना उरला आहे. २०२५ चा नोव्हेंबर महिना सुरू होताच, अवघा एक महिना उरलेला आहे. २०२६ हे वर्ष आपल्या जीवनात नवीन ऊर्जा, आशा आणि संधी घेऊन येईलच. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने हे २०२५ वर्ष काही राशीसाठी खास ठरत आहे तर काहींना त्रासदायक गेले आहे. पण 2026 मध्ये शनि, गुरू, राहू आणि केतू यांच्या विशेष स्थितीमुळे काही राशींना भाग्याचा वर्षाव होईल, तर काहींसाठी आत्मचिंतनाचा काळ आहे. गुरूच्या भ्रमणामुळे आर्थिक स्थिरता आणि करिअरमध्ये प्रगती दिसेल, तर शनीची वक्री गती नवीन दिशा दाखवेल. चला जाणून घेऊया २०२६ मधील टॉप ५ भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत आणि कोणत्या राशीच्या लोकांनी विशेष काळजी घ्यायला हवी..(new year 2026 horoscope marathi).मेष राशी (Aries 2026 Horoscope)मेष राशीवाल्यांसाठी २०२६ हे करिअरचे स्वप्नवर्ष आहे. नवीन नोकरी, व्यवसाय सुरू करणे किंवा परदेशात संधी मिळण्याची शक्यता प्रबळ आहे. गुरूच्या कृपेने पैशाची बरसात होईल. परदेशवारी आणि स्थायिकतेसाठी उत्तम काळ ठरेल. आत्मविश्वास वाढेल, यश तुमच्या पाठीशी असेलकर्क राशी (Cancer 2026 Horoscope)कर्क राशीला २०२६ मध्ये आर्थिक यशाचा बोलबाला होईल. स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना यश मिळेल, प्रेमसंबंध आणखी गोड होतील. अडकलेले पैसे परत मिळतील. शिक्षण आणि नातेसंबंधात सुंदर प्रगती कराल. कौटुंबिक सुख वाढेल, जीवन आनंदमय असेल.Marathi Rashi Bhavishya : नवा आठवडा 'या' 3 राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक, पाहा यात तुमची रास आहे का? अन् करा 'हा' सोपा उपाय.तूळ राशी (Libra 2026 Horoscope)तूळ राशीवाल्यांसाठी करिअर आणि वैवाहिक जीवनात चमक. बढती, नवीन जॉब ऑफर आणि मालमत्ता नफा. प्रेमात शांती, लग्नयोजकांसाठी उत्तम. संतुलित जीवन आणि यशाची हमी. भाग्य तुमच्या बाजूनेधनु राशी (Sagittarius 2026 Horoscope)धनु राशीला अध्यात्म, शिक्षण आणि परदेश संधी असेल. नवीन भाषा किंवा स्किल शिकण्याची सुवर्णवेळ आहे. गुरूच्या आशीर्वादाने भाग्य उघडेल. प्रवासात फायदा, आध्यात्मिक प्रगती होईल. जीवनात नवीन क्षितिज उंचावेल.Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक कमी वर्षे जगतात..कितीही फिट अॅन फाइन असले तरी लवकर जग सोडतात, पाहा तुमचा मूलांक काय?.कुंभ राशी (Aquarius 2026 Horoscope)कुंभ राशीला मोठी प्रगती होण्याचा योग आहे. नेटवर्किंगमुळे व्यवसाय वाढ, गुंतवणुकीत नशीब चांगले रिजल्ट देईल. आरोग्य उत्तम असेल, मानसिक शांती लाभेल. नवनवीन संधी दार उघडतील. यश तुमचेच आहे..(Best Zodiac Signs Astrology Predictions 2026)पण सावध राहा कारण काही राशीच्या लोकांनी विशेष काळजी घेतली पाहिजे. वृषभ, सिंह आणि मकर राशीनी काळजी घ्यावी. आवेग टाळा, गुंतवणुकीत सावध राहा, आरोग्याकडे लक्ष द्या. ज्योतिष फक्त मार्गदर्शन; मेहनत आणि सकारात्मकता यशाची खरी कुंजी आहे. तुमची राशी लिस्टमध्ये आहे का?डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.