Horoscope | राशी भविष्य

Horoscope 2026 : 2026 नव्या वर्षाचं राशीभविष्य आलं! कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्ष ठरणार गेमचेंजर? पाहा यात तुमची रास आहे का..

Horoscope Marathi New Year 2026 : शनि, गुरू, राहू आणि केतूच्या विशेष स्थितीमुळे २०२६ मध्ये राशीभविष्य कसे असेल? जाणून घ्या
Zodiac Astrology Predictions 2026&nbsp;Horoscope

Zodiac Astrology Predictions 2026 Horoscope

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Zodiac Astrology Predictions 2026 : नवीन वर्ष सुरू व्हायला फक्त दीड महिना उरला आहे. २०२५ चा नोव्हेंबर महिना सुरू होताच, अवघा एक महिना उरलेला आहे. २०२६ हे वर्ष आपल्या जीवनात नवीन ऊर्जा, आशा आणि संधी घेऊन येईलच. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने हे २०२५ वर्ष काही राशीसाठी खास ठरत आहे तर काहींना त्रासदायक गेले आहे. पण 2026 मध्ये शनि, गुरू, राहू आणि केतू यांच्या विशेष स्थितीमुळे काही राशींना भाग्याचा वर्षाव होईल, तर काहींसाठी आत्मचिंतनाचा काळ आहे. गुरूच्या भ्रमणामुळे आर्थिक स्थिरता आणि करिअरमध्ये प्रगती दिसेल, तर शनीची वक्री गती नवीन दिशा दाखवेल. चला जाणून घेऊया २०२६ मधील टॉप ५ भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत आणि कोणत्या राशीच्या लोकांनी विशेष काळजी घ्यायला हवी..(new year 2026 horoscope marathi)

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Numerology
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Yearly Horoscope
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com