December Horoscope : डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर अन् कुणासाठी त्रासदायक? काहींना धनलाभ तर काहींचे नुकसान

Weekly Horoscope : डिसेंबर २०२५ चा शेवटचा आठवडा (२५ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५) ग्रहांच्या विशेष स्थितीमुळे काही राशींसाठी यशाचे दरवाजे उघडणारा, तर काहींसाठी कसोटीचा काळ ठरणार आहे. विशेषतः या काळात शुक्र आणि गुरूची स्थिती शुभ फलदायी ठरेल. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या लोकांसाठी फायदा .या राशींसाठी अत्यंत फायदेशीरवृषभ (Taurus): वर्षाचा शेवट तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या अतिशय मजबूत राहील. जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक धनलाभ होईल. कुटुंबासोबत सहलीचे नियोजन होईल आणि नोकरीत तुमच्या कामाची प्रशंसा केली जाईल.कन्या (Virgo): विद्यार्थ्यांसाठी आणि संशोधकांसाठी हा काळ उत्तम आहे. नवीन नोकरीच्या संधी चालून येतील. मालमत्तेशी संबंधित रखडलेले व्यवहार पूर्ण होतील. रखडलेली कामे मार्गी लागल्याने मानसिक शांतता लाभेल.धनु (Sagittarius): तुमच्या राशीत सूर्याचे भ्रमण आणि गुरूची शुभ दृष्टी असल्याने आत्मविश्वास दाटून येईल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा गोल्डन टाइम आहे. समाजात मान-सन्मान वाढेल.कुंभ (Aquarius): उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. परदेशात जाण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात. तुमच्या क्रिएटिव कल्पनेला दाद मिळेल..या राशींसाठी कष्टकारकमेष (Aries): कामाचा अतिरिक्त ताण आणि धावपळ यामुळे शारीरिक थकवा जाणवेल. जोडीदारासोबत किरकोळ कारणावरून मतभेद होण्याची शक्यता आहे. रागावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.सिंह (Leo): अचानक खर्च वाढल्याने बजेट कोलमडू शकते. उधार दिलेले पैसे परत मिळण्यास विलंब होईल. गुप्त शत्रूंपासून सावध राहावे लागेल, तुमच्या कामात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.वृश्चिक (Scorpio): आरोग्याच्या समस्या, विशेषतः पोटाचे विकार किंवा डोळ्यांच्या तक्रारी उद्भवू शकतात. कोर्ट-कचेरीच्या कामात यश मिळण्यास उशीर होईल. प्रवासात सावधगिरी बाळगा.मीन (Pisces): मानसिक अस्वस्थता जाणवू शकते. जवळच्या मित्रांकडून किंवा नातेवाईकांकडून अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे. कोणताही मोठा आर्थिक धोका या आठवड्यात पत्करू नका..मध्यम फलदायी राशीमिथुन, कर्क, तूळ आणि मकर या राशींसाठी हा आठवडा संमिश्र राहील. संयम आणि नियोजित काम केल्यास नुकसान टाळता येईल.डिसेंबर अखेरसाठी विशेष उपाय१. आरोग्यासाठी: थंडीचा काळ असल्याने आणि मेष/वृश्चिक राशींना त्रास असल्याने आरोग्याची काळजी घ्या.२. आर्थिक लाभासाठी: दररोज सकाळी सूर्याला अर्घ्य द्यावे आणि शक्य असल्यास गरजूंना अन्नदान करावे.३. मानसिक शांततेसाठी: वर्षाच्या शेवटी 'ओम' मंत्राचा जप करावा जेणेकरून नवीन वर्षाची सुरुवात सकारात्मक होईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.