Horoscope | राशी भविष्य

December Horoscope : डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर अन् कुणासाठी त्रासदायक? काहींना धनलाभ तर काहींचे नुकसान

Zodiac Prediction in December 2025 : डिसेंबर 2025 चा शेवटचा आठवडा कोणत्या राशीसाठी कसा असेल जाणून घ्या
zodiac signs under planetary influences during the last week of December 2025, highlighting beneficial transits for success and prosperity in astrology

Saisimran Ghashi
Updated on

Weekly Horoscope : डिसेंबर २०२५ चा शेवटचा आठवडा (२५ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५) ग्रहांच्या विशेष स्थितीमुळे काही राशींसाठी यशाचे दरवाजे उघडणारा, तर काहींसाठी कसोटीचा काळ ठरणार आहे. विशेषतः या काळात शुक्र आणि गुरूची स्थिती शुभ फलदायी ठरेल. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या लोकांसाठी फायदा

