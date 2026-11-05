Daily Horoscope: गुरुवार ५ नाेव्हेंबर राशीभविष्य

मेष : महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.वृषभ : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.मिथुन : प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कर्क : महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.सिंह : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. जुनी येणी वसूल होतील.कन्या : दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील..तूळ : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.वृश्चिक : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील.धनू : कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.मकर : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.कुंभ : वाहने जपून चालवावीत. आरोग्याच्या तक्रारी निर्माण होतील.मीन : जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.