Zodiac Prediction 2025: 28 नोव्हेंबरपासून तुमचे नशीब बदलेल! 30 वर्षांनंतर शनि थेट ग्रहावर येईल अन् 'या' राशींना होईल आर्थिक फायदा

which zodiac signs will gain wealth after Saturn transit: २८ नोव्हेंबर रोजी शनीची प्रत्यक्ष हालचाल अनेक राशींचे भाग्य बदलू शकते. मीन राशीत शनीच्या थेट हालचालीचा परिणाम कोणत्या राशींवर सकारात्मक असेल किंवा नकारात्मक हे जाणून घेऊया.
financial luck signs: कर्माचा कर्ता शनि हा नऊ ग्रहांपैकी सर्वात कठोर परंतु न्याय्य मानला जातो. तो प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या कर्मांनुसार फळ देतो. या कारणास्तव, शनीच्या हालचालीतील प्रत्येक बदल, मग तो गोचर असो, प्रतिगामी असो किंवा थेट असो, मानवी जीवनावर आणि जगावर खोलवर परिणाम करतो. बऱ्याच काळानंतर, शनीने गुरूच्या राशी, मीन राशीत प्रवेश केला आहे, जो एक अतिशय दुर्मिळ आणि प्रभावशाली योगायोग मानला जातो. शनि जून 2027 पर्यंत या राशीत राहील, या दरम्यान त्याच्या विविध हालचालींमुळे वेगवेगळ्या राशींच्या जीवनात अनेक बदल होतील.

जुलैमध्ये शनीने वक्री केली आणि सुमारे 138 दिवस मीन राशीत वक्री केली. या काळात काही राशींना आत्मपरीक्षण करण्याची, भूतकाळातील कृतींचे परीक्षण करण्याची आणि जीवनाची दिशा नवीन मार्गाने समजून घेण्याची संधी मिळाली. आता, 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 9:20 वाजता शनि पुन्हा थेट होणार आहे. शनीच्या या थेट वळणामुळे 12 राशींपैकी काही राशींवर चांगले आणि वाइट परिणाम होणार आहे.

