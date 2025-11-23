Zodiac Prediction 2025: 28 नोव्हेंबरपासून तुमचे नशीब बदलेल! 30 वर्षांनंतर शनि थेट ग्रहावर येईल अन् 'या' राशींना होईल आर्थिक फायदा

financial luck signs: कर्माचा कर्ता शनि हा नऊ ग्रहांपैकी सर्वात कठोर परंतु न्याय्य मानला जातो. तो प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या कर्मांनुसार फळ देतो. या कारणास्तव, शनीच्या हालचालीतील प्रत्येक बदल, मग तो गोचर असो, प्रतिगामी असो किंवा थेट असो, मानवी जीवनावर आणि जगावर खोलवर परिणाम करतो. बऱ्याच काळानंतर, शनीने गुरूच्या राशी, मीन राशीत प्रवेश केला आहे, जो एक अतिशय दुर्मिळ आणि प्रभावशाली योगायोग मानला जातो. शनि जून 2027 पर्यंत या राशीत राहील, या दरम्यान त्याच्या विविध हालचालींमुळे वेगवेगळ्या राशींच्या जीवनात अनेक बदल होतील.जुलैमध्ये शनीने वक्री केली आणि सुमारे 138 दिवस मीन राशीत वक्री केली. या काळात काही राशींना आत्मपरीक्षण करण्याची, भूतकाळातील कृतींचे परीक्षण करण्याची आणि जीवनाची दिशा नवीन मार्गाने समजून घेण्याची संधी मिळाली. आता, 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी 9:20 वाजता शनि पुन्हा थेट होणार आहे. शनीच्या या थेट वळणामुळे 12 राशींपैकी काही राशींवर चांगले आणि वाइट परिणाम होणार आहे. .मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी शनीची थेट हालचाल अत्यंत शुभ मानली जाणार आहे. जेव्हा शनि तुमच्या राशीपासून थेट तिसऱ्या घरात प्रवेश करतो तेव्हा तुमचे जीवन उत्साह, ऊर्जा आणि नवीन संधींनी भरलेले असते. दीर्घकाळापासून रखडलेली कामे पुन्हा गती घेतील आणि जुने अडथळे दूर होतील. पाचव्या, नवव्या आणि बाराव्या भावावरील शनीची दृष्टी तुमच्या आयुष्यात अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणेल - मग ते करिअर असो, कुटुंब असो किंवा नातेसंबंध असो. या काळात लहान सहली फायदेशीर ठरतील.काही लोकांना परदेशात प्रवास होईल. पोटाशी संबंधित समस्या कमी होतील. व्यवसायात वाढ होतील. .कर्ककर्क राशीसाठी नवव्या घरात शनीची थेट हालचाल एक मोठा आणि सकारात्मक बदल दर्शवते. तुमच्या अकराव्या, तिसऱ्या आणि सहाव्या घरात शनीची दृष्टी उत्पन्न, प्रयत्न आणि कामाशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा करेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लग्नात गुरूची दृष्टी शनीची असेल, ज्यामुळे नशिबाची अनुकूलता लक्षणीयरीत्या वाढेल. करिअरमध्ये वाढ, आर्थिक स्थिरता आणि जीवनात एक नवीन दिशा आणणारा सिद्ध होईल. .Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: लक्ष्मी नारायण राजयोग मेष अन् कर्क राशीसह 5 राशींना करेल मालामाल .मीनमीन राशीसाठी, शनीची थेट हालचाल एक टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. कारण ती तुमच्या कुंडलीच्या लग्नाच्या घरात थेट जाईल. ही राशी सध्या शनीच्या साडेसातीच्या पहिल्या टप्प्यातून जात आहे, ज्यामुळे अलिकडच्या काही महिन्यांत कामात विलंब, मानसिक ताण, आत्मविश्वासाचा अभाव आणि आर्थिक असंतुलन यासारख्या अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले आहे. शनीच्या वक्री काळात अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले होते, परंतु 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी शनि थेट झाल्यानंतर, तुमच्या कारकिर्दीला पुन्हा गती मिळेल. नोकरी बदलण्याची किंवा नवीन पदांवरून ऑफर मिळण्याची शक्यता वाढेल. सरकारी आणि मोठ्या प्रकल्पांमध्येही प्रगती दिसून येईल. या काळात आर्थिक दिलासा मिळेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.