Daily Horoscope : राशिभविष्य - साेमवार १६ नोव्हेंबर २०२६

मेष : शासकीय कामे मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढेल.वृषभ : काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.मिथुन : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...कर्क : तुमचा इतरांवरप्रभाव राहील. रखडलेलीकामे मार्गी लावू शकाल.सिंह : वेळ आणि पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.कन्या : शैक्षणिक आणि बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. विरोधकांवर मात कराल..तूळ : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.वृश्चिक : एखादीमहत्त्वाची जबाबदारी येऊनपडेल. शत्रुपीडा नाही.धनू : जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...मकर : अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत राहाल. मनोबलआणि आत्मविश्वास वाढेल.कुंभ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. मनोबल कमी राहील.मीन : प्रियजनांचा सहवासलाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.