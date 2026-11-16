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Daily Horoscope : राशिभविष्य - साेमवार १६ नोव्हेंबर २०२६

16 November 2026 Horoscope Predictions for All Zodiac Signs: आजचा दिवस १२ राशींसाठी कसा असेल? नोकरी, पैसा आणि प्रेमाबाबत जाणून घ्या भाकीत
Daily Horoscope 16 November 2026 Monday Zodiac Sign Predictions for Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo and Other Signs

Daily Horoscope 16 November 2026 Monday Zodiac Sign Predictions for Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo and Other Signs

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मेष : शासकीय कामे मार्गी लागतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढेल.

वृषभ : काहींना तीर्थयात्रेचे

योग येतील. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.

मिथुन : कोणाच्याही

सहकार्याची अपेक्षा नको. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

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