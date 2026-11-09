Daily Horoscope : राशिभविष्य - साेमवार ९ नोव्हेंबर २०२६

मेष : वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.वृषभ : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.मिथुन : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.कर्क : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.सिंह : काही कामे धाडसाने पार पाडाल. वैचारिक परिवर्तन होईल.कन्या : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल..तूळ : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.वृश्चिक : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.धनू : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.मकर : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. व्यवसायात प्रगतीचे वातावरण राहील.कुंभ : मन आनंदी व आशावादी राहील. कामानिमित्त प्रवास होतील.मीन : हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.