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Lucky Zodiac Signs : 10 वर्षांनंतर जुळून आला 'त्रिग्रही योग'! 11 सप्टेंबरला मिथुन, धनुसह 5 राशींना लॉटरी लागण्याची शक्यता; जुन्या गुंतवणुकीतूनही मिळणार बंपर परतावा

Lucky Zodiac Signs on September 11, 2026 : ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी काही राशींना ग्रहांच्या शुभ योगांमुळे आर्थिक लाभ, करिअरच्या नवीन संधी, गुंतवणुकीत फायदा आणि व्यवसायात प्रगतीचे संकेत मिळू शकतात, असे ज्योतिषीय अंदाज सांगतात.
September 11 2026 horoscope for financial gains

September 11 2026 horoscope for financial gains

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Lucky Zodiac Signs : ११ सप्टेंबर २०२६ हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने विशेष मानला जात आहे. या दिवशी भाद्रपद महिन्यातील अमावास्या असून शुक्रवारचा योग आहे. पंचांगानुसार, या दिवशी ‘वृषभोत्सव’ साजरा केला जातो. तसेच हा दुसऱ्या चातुर्मासातील १९ वा दिवस आहे. पूर्वा फाल्गुनी आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रांचा ‘साध्य योगा’शी होणारा संयोग या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढवत आहे.

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