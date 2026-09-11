Lucky Zodiac Signs : 10 वर्षांनंतर जुळून आला 'त्रिग्रही योग'! 11 सप्टेंबरला मिथुन, धनुसह 5 राशींना लॉटरी लागण्याची शक्यता; जुन्या गुंतवणुकीतूनही मिळणार बंपर परतावा

Lucky Zodiac Signs : ११ सप्टेंबर २०२६ हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने विशेष मानला जात आहे. या दिवशी भाद्रपद महिन्यातील अमावास्या असून शुक्रवारचा योग आहे. पंचांगानुसार, या दिवशी ‘वृषभोत्सव’ साजरा केला जातो. तसेच हा दुसऱ्या चातुर्मासातील १९ वा दिवस आहे. पूर्वा फाल्गुनी आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रांचा ‘साध्य योगा’शी होणारा संयोग या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढवत आहे..ग्रहस्थितीचा विचार केला तर सूर्य सिंह राशीत, चंद्र आणि बुध कन्या राशीत, गुरू कर्क राशीत, शुक्र तूळ राशीत, मंगळ मिथुन राशीत, शनि मीन राशीत, राहू कुंभ राशीत आणि केतू सिंह राशीत असतील..या ग्रहस्थितीमुळे ११ सप्टेंबरला अनेक शुभ योग तयार होत आहेत. पंच महापुरुष योगातील हंस राजयोग, भद्र राजयोग आणि मालव्य राजयोग सक्रिय राहणार आहेत. याशिवाय, सिंह राशीत त्रिग्रही योग तयार होत असून शुक्र स्वाती नक्षत्रातून भ्रमण करणार आहे. या योगांचा परिणाम सर्व राशींवर होणार असला तरी पाच राशींसाठी हा दिवस विशेष फलदायी ठरू शकतो..मिथुन राशीमिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी ११ सप्टेंबरचा दिवस आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो. गुरू तुमच्या राशीपासून दुसऱ्या भावात असल्याने धनलाभाचे योग निर्माण होत आहेत. जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन गुंतवणुकीसाठीही दिवस अनुकूल ठरू शकतो.व्यवसायात एखादा महत्त्वाचा आणि फायदेशीर व्यवहार निश्चित होऊ शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्या व्यक्तींना चांगली संधी मिळण्याची शक्यता आहे. सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठीही दिवस सकारात्मक संकेत देत आहे.नोकरीच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळू शकते. तुमची निर्णयक्षमता प्रभावी राहील. स्टार्टअप सुरू करण्याचा विचार करणाऱ्यांना अनुकूल परिस्थिती मिळू शकते. राजकारणात सक्रिय असणाऱ्यांना मान-सन्मान मिळण्याची शक्यता असून कुटुंबाकडूनही चांगला पाठिंबा मिळेल..Grahana Yoga 2026 : ग्रहण योग आणि अमावस्येचा भयानक संयोग; कोणत्या राशींवर होणार वाईट परिणाम? सूर्य-केतूच्या युतीनं 'या' लोकांचं वाढू शकतं टेन्शन.कन्या राशीकन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी बुधाचा भद्र राजयोग विशेष लाभदायक ठरू शकतो. बुध कन्या राशीत असून चंद्राचीही याच राशीत स्थिती असल्याने तुमची तर्कशक्ती आणि विश्लेषण क्षमता अधिक प्रभावी राहू शकते.शेअर बाजारातील व्यवहारातून अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, गुंतवणूक करताना जोखीम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिकांना परदेशातील प्रकल्प किंवा नवीन संधी मिळू शकतात.नोकरीच्या शोधात असलेल्या व्यक्तींना मित्र किंवा ओळखीच्या व्यक्तींच्या माध्यमातून चांगली संधी मिळण्याची शक्यता आहे. काही काळापासून अडकलेले पैसेही परत मिळू शकतात. आर्थिक बाबतीत हा दिवस सकारात्मक ठरू शकतो..तूळ राशी११ सप्टेंबरला शुक्र स्वाती नक्षत्रातून भ्रमण करणार असल्याने तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी आर्थिक लाभाचे नवीन मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळू शकतो.कला, फॅशन, वस्त्रोद्योग आणि लक्झरी वस्तूंशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतात. व्यवसायात नवीन भागीदारी सुरू करण्यासाठीही दिवस अनुकूल ठरू शकतो. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासोबतच जीवनातील सुख-सुविधांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा काळ आनंददायी आणि समाधानकारक ठरू शकतो..9 September 2026 Numerology Prediction : 9 सप्टेंबरचा दुर्मिळ योग! सूर्य, मंगळ अन् बुधाच्या कृपेने 'या' 3 मूलांकांना मिळणार बंपर पैसा, नव्या संधींचे मार्ग होणार खुले?.धनु राशीधनु राशीसाठी ११ सप्टेंबरचा दिवस महत्त्वाचा ठरू शकतो. गुरू आणि शनि यांच्यातील नव-पंचम योगामुळे करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे.जुन्या मुदत ठेवीतून किंवा सुरक्षित गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. अचानक आर्थिक लाभ होण्याचेही संकेत आहेत. काहींना अनपेक्षित धनलाभाची संधी मिळू शकते.करिअरमध्ये बदल करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची योजना आखणाऱ्या विद्यार्थ्यांना किंवा तरुणांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे..या ५ राशींना आर्थिक लाभाची शक्यता११ सप्टेंबर २०२६ रोजी तयार होणारे विविध ग्रहयोग काही राशींसाठी विशेष अनुकूल ठरण्याची शक्यता ज्योतिषशास्त्रात व्यक्त केली जात आहे. मिथुन, कन्या, तूळ आणि धनु या राशींना आर्थिक, व्यावसायिक आणि करिअरच्या बाबतीत नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. गुंतवणुकीतून लाभ मिळण्याची शक्यता असली तरी प्रत्यक्ष आर्थिक निर्णय घेताना स्वतःचा अभ्यास आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.टीप : हा लेख ज्योतिषीय गणना आणि मान्यतांवर आधारित आहे. यातील अंदाजांचा निर्णय घेताना अंधविश्वास न ठेवता विवेकबुद्धीचा वापर करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.