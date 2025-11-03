Horoscope | राशी भविष्य

Marathi Rashi Bhavishya : नवा आठवडा 'या' 3 राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक, पाहा यात तुमची रास आहे का? अन् करा 'हा' सोपा उपाय

Weekly Horoscope Marathi Unlucky Zodiac Signs November 2025 : या आठवड्यात 3 राशींना आव्हानांचा सामना करावा लागेल, जाणून घ्या उपाय
Weekly Horoscope Marathi Unlucky Zodiac Signs 3 november to 9 November 2025

Weekly Horoscope Marathi Unlucky Zodiac Signs 3 november to 9 November 2025

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

November 2025 Horoscope Astrology Prediction : नव्या महिन्याला आणि नव्या आठवड्याला सुरुवात झाली आहे. 3 नोव्हेंबर ते 9 नोव्हेंबर 2025 असा हा पहिला आठवडा आहे. या आठवड्यात काही राशीच्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे तर काही लोकांना त्रास होणार आहे. या कोणत्या राशी आहेत ज्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो आणि हा त्रास कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, जाणून घ्या सविस्तर

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Numerology
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Yearly Horoscope
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com