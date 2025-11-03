Marathi Rashi Bhavishya : नवा आठवडा 'या' 3 राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक, पाहा यात तुमची रास आहे का? अन् करा 'हा' सोपा उपाय

November 2025 Horoscope Astrology Prediction : नव्या महिन्याला आणि नव्या आठवड्याला सुरुवात झाली आहे. 3 नोव्हेंबर ते 9 नोव्हेंबर 2025 असा हा पहिला आठवडा आहे. या आठवड्यात काही राशीच्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे तर काही लोकांना त्रास होणार आहे. या कोणत्या राशी आहेत ज्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो आणि हा त्रास कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, जाणून घ्या सविस्तर.वृषभ (Taurus Horoscope November 2025)वृषभ राशीला भावनिक थेरपीची गरज आहे. ५ नोव्हेंबरची पूर्णिमा वाटाघाटींमध्ये अडचणी आणेल. कामात संतुलन बिघडेल, आर्थिक नुकसान होऊ शकते. आरोग्यात बदल थकवा, प्रेमात गैरसमज वाढतील. सल्ला: जुन्या सवयी सोडा, ध्यान करा..November 2025 Horoscope : नव्या आठवड्यात 'या' 3 राशींच्या लोकांचा होणार फायदाच फायदा..घरी येणार पैसा-गुडलक, तुमची रास आहे का?.कर्क (Cancer Horoscope November 2025)कर्क राशींसाठी हा आठवडा तणावपूर्ण असेल. कुटुंबात मतभेद, कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. आर्थिकदृष्ट्या सावध, आरोग्यात पोटदुखी किंवा अस्वस्थता राहील. प्रेमात दरी वाढेल. सल्ला: विश्वास ठेवा, मदत मागा..Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक कमी वर्षे जगतात..कितीही फिट अॅन फाइन असले तरी लवकर जग सोडतात, पाहा तुमचा मूलांक काय?.मेष (Aries Horoscope November 2025)मेष राशींसाठी हा आठवडा आव्हानात्मक आहे. उत्साह वाढेल, पण घाईघाईत निर्णय घेऊ नका. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा, जुगारसदृश व्यवहार टाळा. कामात वाद होऊ शकतात, आरोग्यात ताण वाढेल. प्रेमात संवाद कमी होईल. सल्ला: मित्रांचे ऐका, शांत राहा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.