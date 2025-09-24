Numerology 2025: तणावातही संयम, निर्णयात नेमके... संताप कितीही विकोपाला गेला तरी 'या' मूलाकांचे लोक राहतात शांत!

एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि विचारसरणी तुम्ही त्यांच्या जन्मतारखेवरून समजू शकता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रत्येकाचा जन्म क्रमांक त्यांच्या जन्मतारखेवरून ठरवला जातो. अंकशास्त्रात, जन्मतारखेच्या बेरजेला मुलांक म्हणतात. अशा संख्या आहेत ज्या एकमेकांपासून खूप वेगळ्या आहेत, परंतु त्यांच्यात काही समानता आहे. तर आज आपण अशा संख्यांबद्दल बोलू ज्या प्रत्येक परिस्थितीत चांगला संतुलन राखतात. या मूलांकाच्या व्यक्तींना कितीही राग आला तरी ते शांत राहून काम करतात..सर्वात वाईट परिस्थितीतही या संख्या असलेले लोक शांत राहतात. तसेच प्रत्येक निर्णय हुशारीने घेतात. तुम्हाला माहिती आहे का सर्वात संतुलित संख्याशास्त्रीय संख्या कोणत्या आहेत? अंकशास्त्रात प्रत्येक संख्या ही स्वतःच्या पद्धतीने सर्वोत्तम असली तरी काही संख्या अतुलनीय आहेत. हे संख्या २, ६ आणि ७ आहेत. .Numerology 2025 : अतिशय भित्रे आणि मुडी असतात 'या' मूलांकाचे लोक, पण उत्तम जोडीदार म्हणून होतात सिद्ध .शास्त्रांनुसार, या तीन संख्या शांतता निवडतात. या संख्यांचा भांडणे आणि संतापाशी काहीही संबंध नाही. जर आपण २ बद्दल बोललो तर, कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० आणि २९ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा अंक २ असतो. या संख्येच्या लोकांचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. त्यामुळे, हे लोक शांत आणि अत्यंत भावनिक असतात. चंद्राप्रमाणेच त्यांचा मूड देखील खूप बदलतो. परंतु ते प्रत्येक परिस्थितीत शांतता राखतात..जर आपण मूलांक क्रमांक ६ असलेल्या लोकांबद्दल बोललो तर त्यांचा अधिपती ग्रह शुक्र आहे. शुक्रामुळे ते सौंदर्य आणि प्रेमाशी संबंधित आहेत. या लोकांना त्यांच्याभोवती एक आल्हाददायक वातावरण हवे असते. कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ आणि २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक क्रमांक ६ असतो..Navratri 2025 : दुर्गा मातेला अत्यंत प्रिय आहेत या 5 राशी; तुमची रास आहेत का यात ?.दुसरीकडे, मूलांक क्रमांक ७ असलेले लोक स्वतःमध्ये खूप खास असतात. त्यांच्याकडे खूप संयम असतो. म्हणूनच ते भांडणे आणि रागाची परिस्थिती अगदी सहजपणे हाताळू शकतात. कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक क्रमांक ७ असतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.