Numerology 2025: तणावातही संयम, निर्णयात नेमके... संताप कितीही विकोपाला गेला तरी 'या' मूलाकांचे लोक राहतात शांत!

Which Mulank People Remain Calm In Anger: जीवनात कितीही संकटे आली तरी 'या' मूलांकाचे लोक कधीही गोंधळत नाहीत. प्रत्येक परिस्थितीत ही माणसे शांत राहतात. राग व्यक्त करत नाहीत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि विचारसरणी तुम्ही त्यांच्या जन्मतारखेवरून समजू शकता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रत्येकाचा जन्म क्रमांक त्यांच्या जन्मतारखेवरून ठरवला जातो. अंकशास्त्रात, जन्मतारखेच्या बेरजेला मुलांक म्हणतात. अशा संख्या आहेत ज्या एकमेकांपासून खूप वेगळ्या आहेत, परंतु त्यांच्यात काही समानता आहे. तर आज आपण अशा संख्यांबद्दल बोलू ज्या प्रत्येक परिस्थितीत चांगला संतुलन राखतात. या मूलांकाच्या व्यक्तींना कितीही राग आला तरी ते शांत राहून काम करतात.

