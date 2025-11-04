Horoscope Prediction: कठोर परिश्रमाचे फळ मिळणार अन्...; 2026 मध्ये पाच राशींचे भाग्य बदलणार,वाचा सविस्तर

जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या बाबा वेंगा यांचे भाकीत आतापर्यंत अनेकदा खरे ठरले आहेत. अशातच आता बाबा वांगा यांनी २०२६ या नववर्षाबाबत काही भाकीत केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत बाबा वेंग यांचे अनेक भाकिते खरी ठरली असल्यामुळे २०२६ सालाबद्दल बाबा वांगा यांनी केलेल्या भाकिते काही प्रमाणात खळबळ माजवत आहेत. .बाबा वांगा यांचे १९९६ मध्ये निधन झाले असले तरीही त्यांच्या भाकिते जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहेत. युद्धे आणि साथीच्या आजारांबद्दल बाबा वांगा यांनी केलेल्या भाकिते अनेक वर्षांपासून केल्या जात आहेत. २०२६ वर्षाला दोन महिने शिल्लक असताना, बाबा वांगा यांच्या भाकिते पुन्हा जगभरात खळबळ माजवत आहेत. जाणून घ्या २०२६ सालासाठी बाबा वांगा यांनी केलेली भाकित..Horoscope 2026 : 2026 नव्या वर्षाचं राशीभविष्य आलं! कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्ष ठरणार गेमचेंजर? पाहा यात तुमची रास आहे का...बाबा वेंगा यांनी २०२६ साठी केलेल्या भविष्यवाणीनुसार तिसऱ्या महायुद्धाच्या धोक्याचा इशारा आहे. तसेच भूकंप आणि ज्वालामुखीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचाही उल्लेख केला आहे. त्याचबरोबर बारा राशींसाठी केलेल्या भाकितानुसार, २०२६ मध्ये पाच राशींचे भाग्य बदलणार आहे..मेष रासबाबा वेंगा यांच्या भाकितांनुसार, २०२६ हे नवीन वर्ष मेष राशीतील व्यक्तींसाठी चांगले ठरणार आहे. या राशीतील लोकांच्या आयुष्यातील कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल तसेच पदोन्नतीची शक्यता आहे. तसेच व्यवसाय आणि कामात नवीन कल्पना स्वीकारल्यास यश मिळेल. त्याचबरोबर भरघोस पैसे मिळण्याची शक्यता आहे..वृषभ रासबाबा वेंगा यांच्या मते, या राशीखाली जन्मलेल्या लोकांना २०२६ मध्ये करिअरमध्ये यश मिळेल. त्यांना एक मोठी व्यवसाय संधी मिळणार असून आर्थिक स्थिती देखील सुधारणार आहे. जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा सुर्वणकाळ असणार आहे. तथापि, या राशीच्या लोकांनी आरोग्याची विशेष काळजी घेणं गरजेचे आहे..कुंभ रासकुंभ राशीच्या लोकांसाठी २०२६ वर्ष व्यवसाय किंवा काम क्षेत्रात उंचावर घेऊन जाणार आहे. तसेच आर्थिक लाभामुळे संपत्ती मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच कौटुंबिक संबंध सुधारतील आणि आनंदी वातावरण राहील..मिथुन रासया राशीच्या बेरोजगार लोकांसाठी २०२६ हे वर्ष देखील शुभ राहील. व्यवसायात मोठा नफा मिळणार असून डिजिटल क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. त्याचबरोबर याकाळात व्यवसाया संबंधित परदेश प्रवासाची शक्यता आहे..सिंह रासया राशीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि पगारवाढीमुळे आर्थिक स्थितीत प्रगती दिसून येईल. व्यवसायात चांगले उत्पन्न मिळवणाऱ्यांमध्ये करोडपती होण्याचा योग देखील आहे. तसेच अविवाहित लोकांसाठी लग्नाचा योग दिसून आला आहे..Cancer Love Horoscope: कर्क राशीच्या प्रेम जीवनात आज काय खास घडणार? वाचा तुमचं राशिभविष्य .(टीप : वरील माहिती उपलब्ध स्रोतावरून देण्यात आलेली आहे. 'सकाळ' अशा कोणत्याही गोष्टींचा दावा करत नाही, तसेच अंधश्रद्धेला दुजोरा देत नाही).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.