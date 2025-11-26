New Year Prediction 2026: नवीन वर्षात कोणते ग्रह ‘राजे-मंत्री’? ग्रहस्थिती देशासाठी काय संकेत देते जाणून घ्या

New Year Prediction 2026: नवीन वर्ष अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. ज्योतिषशास्त्रीय ग्रंथांमध्ये असे म्हटले आहे की ग्रहांच्या हालचालींवरून दरवर्षी कोणते ग्रह त्या वर्षाचे राजा आणि मंत्री असतील हे ठरवले जाते. पंचांग गणना आणि ग्रहांच्या स्थितीनुसार या दोन्ही स्थानांची निवड केली जाते. वर्षाचे राजा आणि मंत्री बनणारे ग्रह वर्षाच्या राजकीय क्रियाकलापांवर, नैसर्गिक परिस्थितीवर, अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक वातावरणावर खोलवर परिणाम करतात. 2026 मध्ये कोणता ग्रह राजा आणि कोणता मंत्री असेल ते जाणून घेऊया. .ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून 2026 मधील ग्रहांची स्थिती खूपच निर्णायक असेल. म्हणूनच अनेक ज्योतिषी हे वर्ष बदलाचा काळ मानतात. पंचांग गणनेनुसार 2026 मध्ये गुरु ग्रह वर्षाचा राजा असेल आणि मंगळ ग्रह मंत्री असेल. गुरु ग्रहाच्या प्रबळ प्रभावामुळे धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये वाढ होईल, तर मंगळाच्या प्रभावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव आणि अशांतता निर्माण होऊ शकते..Shukra Gochar 2025: शुक्राच्या गोचरामुळे वृश्चिक राशीत येणार नवे बदल, करिअरमध्ये वाढू शकतात अडचणी .गुरु राजा असल्याचा परिणामनवीन वर्षात गुरु ग्रहाच्या सिंहासनावर आगमनामुळे मंगळाच्या तीव्रतेत काही प्रमाणात संतुलन येण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे अध्यात्म, शिक्षण आणि धार्मिक कार्यात वाढ होईल. धार्मिक तीर्थयात्रा आणि प्रमुख कार्यक्रम देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेषतः प्रमुख असतील. न्याय, धर्म आणि सामाजिक सुधारणांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होत आहे. शिवाय, आर्थिक क्षेत्रात मंद पण स्थिर प्रगती दिसून येते, ज्यामुळे लोकांमध्ये आत्मविश्वास आणि सकारात्मकता वाढेल..मंगळ ग्रह मंत्रिपदाचा परिणाम मंगळ हा अग्निग्रह मानला जातो. त्यामुळे 2026 मध्ये मंत्री म्हणून त्याचे स्थान आक्रमकता, धैर्य आणि संघर्ष वाढवू शकते. राजकीय तणावात लक्षणीय चढ-उतार आणि तीव्र संघर्ष दिसून येतील. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आणि युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लष्करी, ऊर्जा आणि सुरक्षा क्षेत्रात हालचालींना वेग येईल. याव्यतिरिक्त, अति उष्णता आणि दुष्काळ देखील हवामानावर परिणाम करू शकतात. जगाच्या अनेक भागांमध्ये अचानक अप्रिय घटना आणि अस्थिरता कायम राहू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.