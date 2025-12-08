Numerology 2025: 'या' मूलांकांचे लोक पैसे कमवण्यात पटाईत असतात; ती संख्या कोणती? जाणून घ्या...

अंकशास्त्रानुसार, प्रत्येक आकड्यामध्ये काही ना काही लपलेली क्षमता असते. परंतु फक्त काही लोकांकडेच लवकर पैसे कमवण्याची प्रतिभा असते. येथे, स्वभाव, गतिमान निर्णय घेण्याची क्षमता आणि संधी ओळखण्याची क्षमता नशिबापेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे..मूलांक १ (१, १०, १९, २८)१ मूलांकाचे लोक स्वाभाविकच नेतृत्वाभिमुख, निर्भय आणि पैसे कमावण्यात पारंगत असतात. संधीची वाट पाहण्यापेक्षा कृती करण्यावर त्यांचा विश्वास असतो. त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्वतःवर अढळ विश्वास ठेवणे. निर्णय घेण्याची क्षमता असते. पद आणि सत्ता जलद मिळवणे. ज्यांचा आकडा १ आहे ते व्यवसाय, व्यवस्थापन, माध्यमे आणि राजकारणात वेगाने प्रसिद्धी आणि संपत्ती मिळवतात. हे निर्णायकपणा आणि कठोर परिश्रमातून येते..NUMEROLOGY JOBS : तुमची जन्मतारीखच सांगते, तुम्हाला कोणत्या क्षेत्रात मिळेल झटपट यश..मूलांकाप्रमाणे जाणून घ्या बेस्ट नोकरीबद्दल.मूलांक ३ (३,१२,२१,३०)नेटवर्किंग आणि टायमिंग ही संख्या ३ असलेल्या लोकांची खरी ताकद आहे. त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे योग्य लोकांशी संपर्क साधणे. योग्य वेळी योग्य पावले उचलणे. ते गोष्टींचे नियोजन करण्यात तज्ञ असतात. ज्यांचा अंक ३ आहे त्यांना अनेकदा उत्पन्नात वाढ होते. ते त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणारी कोणतीही संधी साधतात. .मूलांक ५ (५,१४,२३)अंकशास्त्रात, ही संख्या पैसे कमावणारी संख्या मानली जाते. त्यांच्याकडे तीन विशेष गुण आहेत जे पैशाचा स्थिर प्रवाह आणतात. कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करण्यास अजिबात संकोच करू नका. बाजाराची चांगली समज आहे. बदलत्या गोष्टींसोबत आपण स्वतःमध्येही बदल घडवून आणतो. ज्यांचा आकडा ५ आहे ते वित्त, व्यापार, विपणन, विक्री आणि व्यवसायात लवकर पैसे कमवतात. त्यांची प्राथमिक ताकद लोकांशी मजबूत संबंध निर्माण करणे आहे. .मूलांक ६ (६,१५,२४)अंकशास्त्रानुसार, जेव्हा पैसे कमविण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा ६ क्रमांकाचे लोक कठोर परिश्रमावर तसेच इतरांवर प्रभाव पाडण्यावर अवलंबून असतात. ३ क्रमांकाच्या लोकांची वैशिष्ट्ये आहेत, उत्पन्नाचे सर्जनशील स्रोत, भागीदारी व्यवसायात नफा, लोकांवर चांगला प्रभाव पाडणे. अंक ३ असलेल्या व्यक्तींना रिअल इस्टेट, कला, फॅशन, मीडिया आणि डिझाइन या क्षेत्रात प्रचंड यश मिळण्याची शक्यता असते. त्यांच्याकडे पैसे अगदी सहजपणे येतात..Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.मूलांक ८ (८,१७,२६)अंकशास्त्रानुसार, ८ अंक असलेले लोक जलद कमाई करणाऱ्या श्रेणीत येत नाहीत, परंतु एकदा त्यांनी त्यांच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित केले की ते लक्षणीय कमाई वाढवू शकतात. या अंक असलेल्यांची वैशिष्ट्ये असतात की, २८-३५ वर्षांनंतर उत्पन्नात वाढ होते. कठोर परिश्रम आणि शिस्तीने माणूस मोठे यश मिळवू शकतो. दीर्घकाळात जास्त पैसे कमवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.