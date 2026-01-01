Horoscope | राशी भविष्य

Yearly Numerology 2026: मूलांक 1 आणि 5 साठी 2026 ठरणार शुभ; राहील सूर्याची विशेष कृपा, वाचा अंकज्योतिषनुसार तुमचे वार्षिक राशिभविष्य

Yearly Numerology 2026: अंकज्योतिषनुसार २०२६ हे सूर्याचे वर्ष मानले जाते. या वर्षात मूलांक १ आणि ५ साठी विशेष अनुकूल योग असून करिअर, ,मान- सन्मान आणि प्रगतीचे संकेत दिसून येतात. जाणून घ्या अंकज्योतिषनुसार 2026 तुमच्यासाठी कसे राहील
Yearly Numerology 2026

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Yearly Numerology 2026: नवीन वर्ष २०२६ अनेकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घेऊन येणार आहे. अंकज्योतिषानुसार २०२६ या वर्षाचा एकूण गुण १ आहे (२+०+२+६ = १० → १) आणि या अंकाचा अधिपती ग्रह सूर्य आहे.

