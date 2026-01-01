Yearly Numerology 2026: मूलांक 1 आणि 5 साठी 2026 ठरणार शुभ; राहील सूर्याची विशेष कृपा, वाचा अंकज्योतिषनुसार तुमचे वार्षिक राशिभविष्य

Yearly Numerology 2026: नवीन वर्ष २०२६ अनेकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घेऊन येणार आहे. अंकज्योतिषानुसार २०२६ या वर्षाचा एकूण गुण १ आहे (२+०+२+६ = १० → १) आणि या अंकाचा अधिपती ग्रह सूर्य आहे..सूर्याला नेतृत्व, आत्मविश्वास, शक्ती, ऊर्जा आणि आदराचे प्रतीक मानले जाते. म्हणूनच, हे वर्ष अनेक लोकांसाठी प्रगती आणि यशाचे असेल. विशेषतः मूलांक १ आणि ५ साठी, २०२६ हे वर्ष खूप फायदेशीर मानले जाते. मात्र काही मूलांक संख्या असलेल्या लोकांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. अंकशास्त्रज्ञ नंदिता पांडे यांच्या मते, सूर्याच्या प्रभावामुळे अनेक पदोन्नती, नवीन सौदे आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळू शकते. प्रेम, करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये महत्त्वाचे बदल दिसून येतील. जन्मतारीख, मूलांक १ ते ९ यानुसार २०२६ साठी काय भाकित आहे ते जाणून घेऊया..Winter Driving Tips: हिवाळ्यात गाडी चालवताना हात सुन्न होतायेत? वापरा हे सोपे उपाय!.मूलांक १२०२६ हे वर्ष क्रमांक १ साठी खूप फलदायी ठरेल. तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती करण्याच्या संधी मिळतील आणि तुमच्या वरिष्ठांकडून तुमचे कौतुक होईल. नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतील, ज्या भविष्यात फायदेशीर ठरतील. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होतील. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारा, फक्त तुमच्या वास्तव्यादरम्यान तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा.मूलांक २२०२६ वर्ष मूलांक २ असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात समाधान मिळेल. नात्यांमध्ये गोडवा येईल. आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत वाढू शकतात, परंतु कामाचे ठिकाण अचानक बदलू शकते.मूलांक ३मूलांक ३ साठी, २०२६ हा काळ कठोर परिश्रम केल्यास चांगले परिणाम देईल. जर तुम्ही कामात सातत्य टिकवून ठेवली तर तुम्ही मोठे यश नक्की मिळवू शकते. प्रेम जीवन आनंदी राहील आणि काहींसाठी लग्नाचे योग जुळून येतील. मात्र खर्च वाढण्याची शक्यता असल्यानेच आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे..मूलांक ४या वर्षी ४ अंक असलेल्या लोकांना त्यांच्या कारकिर्दीत स्थैर्य मिळेल. नियोजित कामामुळे प्रतिष्ठा कमी होईल. आर्थिक बाबतीत नफा मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेम संबंधांमध्ये विश्वास वाढेल आणि कुटुंबाकडून सहकार्याचा फायदा होईल.मूलांक ५मूलांक ५ साठी २०२६ हे वर्ष सांधीनी भरलेले असेल. नवीन उपक्रम यशस्वी होतील. आर्थिक गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. प्रेम जीवनात उत्साह राहील. वर्षाच्या उत्तरार्धात आदर आणि कौटुंबिक आनंद वाढेल.मूलांक ६या वर्षी मूलांक ६ असलेल्या लोकांच्या करिअरमध्ये काही बदल होतील. नवीन दिशेने जाण्याची इच्छा असेल. आर्थिक परिस्थिती संतुलित राहील. नातेसंबंधांमध्ये संवाद महत्त्वाचा असेल. कोणते ही निर्णय घाईघाईने घेणे टाळा..Retirement Travel Destination: निवृत्तीनंतर आनंदी आयुष्य जगायचं? मग या देशांतली भटकंती ठरेल तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन.मूलांक ७मूलांक ७ ना या वर्षी विशेष सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे कारण ते २०२६ पर्यंत प्रगती देईल. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला यश मिळेल, फक्त तुमचे कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहार पडताळून पहा. प्रेम जीवनात स्थिरता येईल. मानसिक शांतीसाठी स्वतःसाठी वेळ काढा.मूलांक ८आर्थिक दृष्टिकोनातून हे वर्ष अनुकूल आहे, फक्त तणाव वाढू शकतो. लैंगिक तणाव आणि वैयक्तिक चिंता यामुळे वाईट परिणाम होऊ शकतात. नियमित दिनचर्या आणि विश्रांती आवश्यक आहे. नातेसंबंधांमध्ये संयम ठेवा.मूलांक ९मूलांक ९ साठी २०२६ हे वर्ष आव्हानात्मक आहे पण फलदायी ठरेल. कठोर परिश्रम तुम्हाला प्रसिद्धी मिळवून देतील आणि तुम्ही तुमच्या विरोधकांना पराभूत कराल. प्रेम जीवनात एक नवीन सुरुवात होऊ शकते. आर्थिक बाबतीत चढ-उतार येतील, म्हणून तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.