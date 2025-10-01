2 October Numerology 2025: 'या' मूलांकाच्या लोकांना पैसा मिळणार, प्रेमही फुलणार...; वाचा १ ते ९ अंकांसाठी दिवस कसा असेल?

ज्याप्रमाणे राशी आणि नावांवरून कुंडली काढली जातात. त्याचप्रमाणे अंकशास्त्र देखील तुमच्या जन्मतारखेवरून कुंडली काढते. तुम्ही तुमच्या जन्मतारखेचा वापर करून तुमची दैनिक कुंडली देखील वाचू शकता. २ ऑक्टोबर हा गुरुवार आहे. १ क्रमांक असलेल्यांना या दिवशी पैसे उभारण्यात फारशी अडचण येणार नाही. ३ क्रमांक असलेल्यांचे प्रेमसंबंध मजबूत असतील. अंकशास्त्रानुसार, १ ते ९ मूलांक असलेल्यांसाठी २ ऑक्टोबर कसा असेल ते जाणून घ्या..२ ऑक्टोबर १-९ अंक असलेल्यांसाठी दिवस कसा असेल?क्रमांक १आज पैसे उभारणे कठीण होणार नाही. तुमची कमाई चांगली असेल. सकारात्मक संबंध ठेवा. कामावर प्रगती करण्याच्या संधी तुम्हाला मिळतील. काम आणि वैयक्तिक जीवनात संतुलन राखा. निरोगी आहार घ्या.क्रमांक २आजच तुमच्या प्रेमसंबंधांना पुढील स्तरावर नेण्याचा विचार करा. कठोर परिश्रम आणि कौशल्याने तुमच्या करिअरच्या संधी उज्वल करा. समृद्धी येईल. तुमची शिस्त तुमच्या वरिष्ठांची मने जिंकू शकते.क्रमांक ३आज प्रेमसंबंध मजबूत होतील. तुमचे व्यावसायिक जीवन यशस्वी होईल. विविध पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी हा दिवस चांगला असेल. आज तुमच्यावर कोणत्याही मोठ्या आरोग्य समस्या येणार नाहीत..October Lucky Zodiac Signs: ऑक्टोबर महिन्यात हंस-रूचक योगामुळे चमकणार या 3 राशींचं नशीब! पाहा तुमची रास आहे का.क्रमांक ४आज प्रेमात आनंदी राहा आणि सर्व प्रकारचे वाद टाळा. कामाच्या ठिकाणी तुमची कामगिरी कौतुकास्पद असेल. समृद्धी तुमच्या दारावर ठोठावेल. तुम्ही निरोगीही राहाल. अधिक भाज्या आणि फळे खा.क्रमांक ५फिटनेस राखण्यासाठी आज जिम किंवा योगा करणे देखील एक चांगली कल्पना आहे. तुम्ही मित्रांसोबत आर्थिक समस्या सोडवण्याचा विचार देखील करू शकता. परदेशी ग्राहकांकडून तुम्हाला प्रशंसा मिळेल. विवाहबाह्य संबंधांपासून दूर रहा.क्रमांक ६आज अधिक संवाद साधा आणि तुमचे नाते मजबूत करण्यासाठी तुमच्या जोडीदाराला वेळ द्या. व्यावसायिक जीवन फलदायी राहील. वृद्ध व्यक्तींना मानसिक ताण आणि झोपेच्या समस्या येऊ शकतात. तुम्ही संपत्ती मिळवण्यात यशस्वी व्हाल..Tomorrow Horoscope Prediction : उद्या 2 ऑक्टोबर दसऱ्याला तयार होतोय चंद्राधि योग, 'या' 5 राशींना होणार भरभरून लाभ.क्रमांक ७तुमचे नाते मजबूत करण्यासाठी आज तुमचे मत व्यक्त करा. आर्थिकदृष्ट्या तुम्ही चांगले आहात. कामावर तुमचे सर्वोत्तम प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या, कारण किरकोळ समस्या उद्भवू शकतात.क्रमांक ८आजचा दिवस एक रोमँटिक दिवस असेल. तुमचे व्यावसायिक जीवन व्यस्त आणि उत्पादक ठेवा. कोणत्याही गंभीर वैद्यकीय समस्या तुम्हाला त्रास देणार नाहीत. विविध स्रोतांकडून पैसे देखील येतील. तुमचे जीवन सर्जनशील आणि उत्पादक ठेवा.क्रमांक ९आज प्रेमाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. तुमच्या प्रेम आणि कामाच्या जीवनात वाद टाळणे चांगले. तुमचे आर्थिक आणि संपत्ती चांगल्या स्थितीत आहे. तुमच्या प्रियकराच्या भावनांचा आदर करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.