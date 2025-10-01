Horoscope | राशी भविष्य

2 October Numerology 2025: 'या' मूलांकाच्या लोकांना पैसा मिळणार, प्रेमही फुलणार...; वाचा १ ते ९ अंकांसाठी दिवस कसा असेल?

2 October Numerology Horoscope: २ ऑक्टोबर रोजी हा मूलांक असणारे लोक खूप कमाई करतील. तर काहींच्या नशिबात प्रेमाचा वर्षाव होणार आहे. वाचा १ ते ९ अंक असलेल्यांसाठी दिवस कसा असेल?
Vrushal Karmarkar
ज्याप्रमाणे राशी आणि नावांवरून कुंडली काढली जातात. त्याचप्रमाणे अंकशास्त्र देखील तुमच्या जन्मतारखेवरून कुंडली काढते. तुम्ही तुमच्या जन्मतारखेचा वापर करून तुमची दैनिक कुंडली देखील वाचू शकता. २ ऑक्टोबर हा गुरुवार आहे. १ क्रमांक असलेल्यांना या दिवशी पैसे उभारण्यात फारशी अडचण येणार नाही. ३ क्रमांक असलेल्यांचे प्रेमसंबंध मजबूत असतील. अंकशास्त्रानुसार, १ ते ९ मूलांक असलेल्यांसाठी २ ऑक्टोबर कसा असेल ते जाणून घ्या.

