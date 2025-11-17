Numerology Predictions : 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात जास्त निरोगी..वयाची साठी पार केली तर जडत नाहीत आजार

Numerology Health News : ज्योतिषशास्त्र आणि अंकशास्त्रात जन्मतारखेचा मूलांक आणि जन्म तारखा व्यक्तीच्या आयुष्यावर खोलवर परिणाम करतो असे मानले जाते. विशेष म्हणजे ज्या लोकांचे खास मूलांक किंवा जन्मतारखा असतात त्यांना आरोग्याच्या बाबतीत विशेष वरदहस्त मिळालेला असतो. अंकशास्त्र तज्ज्ञांच्या मते, हा अंक शुक्र ग्रहाने नियंत्रित असल्याने याच्या प्रभावाने शरीरात संतुलन, रोगप्रतिकारशक्ती आणि दीर्घायुष्य येतं..जन्मतारखा ६, १५ किंवा २४ या जन्मतारखेचे किंवा मूलांकाच्या लोकांना लहानपणापासूनच आजार कमी होतात. सर्दी, खोकला, ताप यांसारखे सामान्य आजारही त्यांना फार त्रास देत नाहीत. शरीराची रचना मजबूत असते, हाडे, सांधे आणि मेंदू यांचे कार्य उत्तम राहते. विशेष बाब म्हणजे वयाची साठी ओलांडल्यानंतरही त्यांना गंभीर आजारांचा फार त्रास होत नाही. हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारखे वृद्धापकाळाचे आजार या मूलांकाच्या व्यक्तींना सहसा स्पर्श करत नाहीत. त्यामुळे ७०-८० वर्षे वय झाली तरीही ते तरुणासारखे चटकन काम करतात, फिरतात-फिरतात आणि आनंदात राहतात..Horoscope Marathi : कुणाला होणार धनलाभ तर कुणाला मोठा तोटा! कसा असेल तुमचा उद्याचा दिवस? पाहा मेष ते मीन सर्व राशींचे राशीभविष्य.अंकशास्त्रात ६ हा अंक प्रेम, सौंदर्य, सुख-शांती आणि संतुलन यांचे प्रतीक मानला जातो. म्हणूनच या मूलांकाच्या व्यक्ती स्वभावानेही शांत, प्रेमळ आणि संयमी असतात. त्यांचा आहारसंतुलित असतो. जंक फूडपेक्षा घरी बनवलेले पौष्टिक जेवण त्यांना आवडते. नियमित व्यायाम, ध्यान आणि चांगली झोप हे त्यांच्या दिनचर्येचा भाग असते. याचमुळे शरीर आतून मजबूत राहते आणि आजार दूर राहतात..Health Astrology Prediction : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त आजार जडतात? ज्योतिषशास्त्रातले नवे खुलासे..करा 'हा' एकच उपाय.तज्ज्ञ सांगतात की जर तुमचा मूलांक ६ असेल तर तुम्हाला फक्त थोडेसे काळजी घेण्याची गरज आहे. राग आवरणे, जास्त तणाव न घेणे आणि नियमित तपासणी करणे यामुळे तुमचे आरोग्य ९० वर्षांपर्यंतही उत्तम राहू शकते. अनेक सेलिब्रिटी आणि यशस्वी व्यक्तींचा मूलांक ६ आहे आणि त्यांचे दीर्घायुष्य व निरोगी जीवन याचे उत्तम उदाहरण आहे.थोडक्यात, ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्म झाला असेल तर तुम्ही नशिबाने आरोग्याचे वरदान घेऊन आलात. फक्त थोडा संयम आणि काळजी घ्या, मग ६०-७०-८० पार केल्यानंतरही आजार तुमच्या दारातही येणार नाहीत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.