Numerology News : मूलांकाप्रमाणे 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'महास्वार्थी'! पण प्रेमात निघतात सगळ्यात लकी..हे तुम्ही तर नाही ना?

Astrology predictions mulank : अंकशास्त्राच्या रहस्यमयी जगात जन्मतारीख ही फक्त एक संख्या नाही, तर ती व्यक्तीच्या आयुष्याची सिक्रेट किल्ली असते... महिन्याच्या एका खास तारखेला जन्म घेणारे लोक खूप खास असतात. बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे ते बुद्धिमान, धाडसी आणि संवादकुशल बनतात. चला जाणून घेऊया या लोकांच्या व्यक्तिमत्वाचे गोड-कडू रहस्य.सगळ्यात पहिले म्हणजे हे लोक स्वभावाने थोडे स्वार्थी असतात. ते स्वतःच्या सुखाला प्राधान्य देतात, पण कधीही इतरांचे नुकसान करत नाहीत. त्यांचा स्वार्थ हा स्वतःला मजबूत बनवण्यासाठी असतो ज्यामुळे ते आयुष्यात यशस्वी होतात. मात्र प्रेमाच्या बाबतीत ते जगातील सर्वात भाग्यवान असतात. ज्याच्यावर प्रेम करतात, त्याच्याशीच लग्न करतात. लग्नानंतर कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळतो. नवरा-बायकोच्या जोडीला कधीही आर्थिक तंगी येत नाही. प्रेमात त्यांचा बुध ग्रह चमकतो, जणू काय नशीब त्यांच्यासोबत असतं.Numerology News : ‘या’ मूलांकाचे लोक कमी वयातच बनवतात श्रीमंत; झटपट मिळवतात मोठं यश..पाहा तुमचा मूलांक काय?.व्यक्तिमत्वात तर हे लोक अप्रतिम असतात. बुधाच्या आशीर्वादाने ते हुशार आणि धाडसी असतात. कोणतीही गोष्ट समजून घेणे त्यांना सोपे जाते. संवाद कौशल्य इतके प्रबळ कि ते कोणालाही आपलेसे करतात. मेहनती स्वभावामुळे ते पूर्ण समर्पणाने काम करतात. उत्साह कधी कमी होत नाही..जणू काय ऊर्जेचा झरा त्यांच्यात वाहतो.Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.करिअरमध्ये तर चमत्कार घडवतात..५ अंकाचे लोक जिथे काम करतात, तिथे आपली छाप सोडतात. मेहनत आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ते वेगळे ठरतात. प्रत्येक काम अत्यंत समर्पणाने करतात, त्यामुळे यश त्यांच्या पाठीमागे धावते. व्यवसाय, नोकरी किंवा कला कोणत्याही क्षेत्रात ते अव्वल ठरतात.November Horoscope Marathi : नोव्हेंबर महिना एकदम खास! मालव्य राजयोगात कन्यासह 'या' ५ राशीचे चांगले दिवस सुरू, घरी येणार पैसाच पैसा.एकूणच ५ तारखेला जन्मलेले लोक स्वार्थी वाटले तरी त्यांचा स्वार्थ सकारात्मक असतो. प्रेम, कुटुंब आणि करिअरात ते भाग्यवान आणि यशस्वी. अंकशास्त्र सांगते बुधाच्या या मुलांचे आयुष्य रोमांचक आणि समृद्ध असते. तुमची जन्मतारीख ५ आहे का? मग तुम्ही नक्कीच खास आहात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.