Numerology 2025: 'हा' मूलांक असणारे लोक मोठे अधिकारी बनतील, वाचा भाग्यशाली दिवस आणि रंग कोणता असेल?

१ ते ९ पर्यंत संख्या या मूलांक आहेत. प्रत्येक संख्येत प्रत्येकाची स्वतःची विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत. अंकशास्त्र काही मूळ संख्या ओळखते जे त्यांच्या कठोर परिश्रमाने जीवनात यश मिळवतात. याव्यतिरिक्त, विशिष्ट मूलांक संख्या असलेल्या लोकांना सरकारी अधिकारी होण्याची शक्यता जास्त असते. चला त्या मूलांक संख्यांबद्दल अधिक जाणून घेऊया..एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मतारखेचे अंक जोडून मूलांक क्रमांक मिळवला जातो. कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक क्रमांक ३ असतो. मूलांक क्रमांक ३ वर गुरु ग्रह राज्य करतो आणि हे लोक बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी आणि सर्जनशील असतात. या क्रमांकाचे लोक खूप स्वाभिमानी असतात. त्यांना त्यांच्या आयुष्यात अनावश्यक हस्तक्षेप आवडत नाही. ते इतरांचे उपकारही स्वीकारत नाहीत..Panchang 21 October 2025: आजच्या दिवशी तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.३ क्रमांकाचे लोक धाडसी, शूर, शक्तिशाली, चिकाटीचे असतात आणि कधीही हार मानत नाहीत. अंक ३ असलेले लोक शिक्षण क्षेत्रातही उत्कृष्ट असतात. ते अभ्यासात हुशार असतात. या गुणांमुळे ते जीवनात मोठे यश मिळवतात. अंकशास्त्र असे सुचवते की या अंकाचे बहुतेक लोक लष्करी, पोलीस किंवा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून आपली ओळख निर्माण करतात..कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ आणि ३० तारखेपैकी गुरुवार, सोमवार किंवा मंगळवारी येणारी कोणतीही तारीख ३ अंक असलेल्या लोकांसाठी खूप भाग्यशाली मानली जाते. शिवाय जर सोमवार, रविवार आणि बुधवार २, ११, २० आणि २९ तारखेला येत असतील तर हे दिवस या लोकांसाठी अत्यंत भाग्यशाली असतील. ३ अंक असलेल्या लोकांसाठी पिवळा, पांढरा आणि लाल हे भाग्यशाली रंग आहेत. अंकशास्त्रानुसार, ३, १२, २१ आणि ३० तारखेला जन्मलेल्या लोकांनी हे रंग अधिक वेळा वापरावेत.