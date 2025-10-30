Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक खूप वर्ष जगतात..कितीही आजार जडले तरीही

Numerology Life Mulank : अंकशास्त्राच्या रहस्यमय जगात एक नवा विषय सध्या ट्रेंड करतोय..आणि आता नव्या संशोधनानुसार, लोकांना खूप वर्षे जगण्याचे सीक्रेट माहिती आहे. नाही म्हणजे केवळ संख्यांच्या जादूने नव्हे, तर त्यांच्या जीवनशैली आणि निर्णयक्षमतेच्या जोरावर.. प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट डॉ. आर्या पाटील यांच्या अभ्यासातून समोर आले की, मूलांक १ असणारे व्यक्ती केवळ यशस्वी होत नाहीत तर ते जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यात स्थिर आणि दीर्घसूत्री राहतात. संख्या १ ही सूर्याची ऊर्जा आहे, जी जीवनाला एक नवीन सुरुवात देते आणि शेवटपर्यंत चालू राहते, असे डॉ. पाटील सांगतात..तुमचा जन्म १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला असेल, तर तुमचा मूलांक १ आहे. या मूलांकाचे लोक स्वभावाने लीडर असतात. त्यांच्यात जन्मजात आत्मविश्वास आणि स्वावलंबनाची छाप असते. ते कधीही इतरांवर अवलंबून राहत नाहीत; उलट स्वतःचे मार्ग बनवतात आणि इतरांना प्रेरित करतात. उदाहरणार्थ, बॉलिवूडचे सुपरस्टार शाहरुख खान किंवा उद्योगपती रतन टाटा सारखे व्यक्ती दोघांचाही मूलांक १ आहे. ते केवळ करिअरमध्ये अव्वल राहिले नाहीत तर वैयक्तिक जीवनातही दीर्घकाळ स्थिरता राखली. अंकशास्त्रानुसार संख्या १ ही सुरुवात आणि स्वातंत्र्यचे प्रतीक आहे. यामुळे हे लोक आव्हानांना सामोरे जातात आणि प्रत्येक संकटातून मजबूत होऊन बाहेर पडतात. त्यांची जीवनधारा नेहमी पुढे वाहते हे लोक मागे वळून पाहत नाही..November Horoscope Marathi : नोव्हेंबरमध्ये 'या' 3 राशींच्या लोकांना त्रासयोग; यात तुमची रास तर नाही ना? पाहा अन् करा सोपा उपाय.करिअरच्या बाबतीत मूलांक १ चे लोक राजकारण, उद्योग, कला किंवा कायद्याच्या क्षेत्रात कमाल करतात. ते क्रिएटिव्ह असतात आणि नवीन कल्पना राबवण्यात माहिर असतात. पण पार्टनर्शिप टाळतात, कारण त्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे आवडते. हे लोक ४० नंतरच्या वयात कमबॅक करतात आणि ६० नंतरही नव्या उंची गाठतात, असे डॉ. पाटील यांच्या अभ्यासात नमूद आहे. वैयक्तिक संबंधांमध्ये ते प्रेमळ आणि संरक्षक असतात. कुटुंबासाठी ते सर्वकाही करतात, पण त्यांच्या जोडीदारानेही स्वातंत्र्य द्यावे लागते. मूलांक ३, ५ किंवा ६ शी त्यांचे सुसंगत नाते असते, जे दीर्घकाळ टिकते. मात्र अहंकार किंवा जिद्दीमुळे वाद होऊ शकतात. तरीही ते माफ करण्यात पटाईत असतात..Zudio Sale : झुडीओमध्ये 'या' तारखेपासून लागणार सर्वात स्वस्त कपड्यांचा सेल; आजवर आली नाही अशी डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.सध्या अंकशास्त्राच्या या ट्रेंडमुळे तरुण वर्ग उत्साही झाला आहे. सोशल मीडियावर #Mulank1Longevity हॅशटॅग ट्रेंड करते, जिथे लोक आपल्या सक्सेस स्टोरी शेअर करत आहेत. डॉ. पाटील सल्ला देतात, तुमचा मूलांक १ असेल, तर सोनेरी रंग आणि संख्या १, ३, ५ ने सजवा. हे तुमच्या जीवनाला आणखी दीर्घ आणि उज्ज्वल बनवेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.