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Numerology Facts : 'या' मूलांकाच्या व्यक्ती असतात अत्यंत उदार अन् दानशूर; अनोळखी व्यक्तींनाही मदतीचा हात देतात!

Personality Traits of Root Number 9 : अंकशास्त्रानुसार मूलांक ९ असलेल्या व्यक्ती धाडसी, आत्मविश्वासू, उदार आणि मदतशील मानल्या जातात. ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींमध्ये परोपकाराची भावना अधिक असल्याचे सांगितले जाते.
root number 9 personality traits in numerology

root number 9 personality traits in numerology

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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What Is Root Number 9 in Numerology? अंकशास्त्रानुसार, व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्याच्या स्वभावातील अनेक गुणधर्म जाणून घेता येतात. प्रत्येक मूलांकाचे काही विशिष्ट गुण मानले जातात. त्यापैकी मूलांक ९ असलेल्या व्यक्तींचा स्वभाव उदार, धाडसी आणि मदतशील असल्याचे अंकशास्त्रात सांगितले जाते. या व्यक्ती इतरांच्या अडचणीच्या काळात त्यांच्या मदतीला धावून जातात आणि शक्य तितकी मदत करण्याचा प्रयत्न करतात.

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