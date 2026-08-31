Numerology Facts : 'या' मूलांकाच्या व्यक्ती असतात अत्यंत उदार अन् दानशूर; अनोळखी व्यक्तींनाही मदतीचा हात देतात!

What Is Root Number 9 in Numerology? अंकशास्त्रानुसार, व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्याच्या स्वभावातील अनेक गुणधर्म जाणून घेता येतात. प्रत्येक मूलांकाचे काही विशिष्ट गुण मानले जातात. त्यापैकी मूलांक ९ असलेल्या व्यक्तींचा स्वभाव उदार, धाडसी आणि मदतशील असल्याचे अंकशास्त्रात सांगितले जाते. या व्यक्ती इतरांच्या अडचणीच्या काळात त्यांच्या मदतीला धावून जातात आणि शक्य तितकी मदत करण्याचा प्रयत्न करतात..कोणत्या व्यक्तींचा मूलांक ९ असतो?महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ९ असतो. अंकशास्त्रानुसार या मूलांकाचा स्वामी ग्रह मंगळ मानला जातो. मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य, शौर्य आणि पराक्रमाचे प्रतीक मानला जात असल्याने त्याचा प्रभाव मूलांक ९ असलेल्या व्यक्तींच्या स्वभावात दिसून येतो..या व्यक्ती आत्मविश्वासू आणि धाडसी असतात. कोणतेही आव्हान स्वीकारण्याची त्यांची तयारी असते. त्यांना काही वेळा पटकन राग येऊ शकतो; मात्र मनाने त्या संवेदनशील आणि मदतीसाठी तत्पर असतात..उदार आणि दानशूर स्वभावमूलांक ९ असलेल्या व्यक्तींच्या स्वभावातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची उदार आणि परोपकारी वृत्ती. एखादी व्यक्ती अडचणीत असल्याचे दिसल्यास त्या शक्य तितकी मदत करण्याचा प्रयत्न करतात..इतरांना मदत करताना त्यांना त्यातून कोणताही स्वार्थ साधायचा नसतो. उलट, दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहण्यात त्यांना समाधान मिळते. त्यामुळे गरजू व्यक्तीला आर्थिक मदत करण्यापासून ते संकटाच्या काळात मानसिक आधार देण्यापर्यंत त्या अनेक प्रकारे मदत करतात. विशेष म्हणजे त्यांची मदत केवळ कुटुंबीय, मित्र किंवा परिचितांपुरती मर्यादित नसते. गरज भासल्यास अनोळखी व्यक्तीलाही मदतीचा हात देण्याची तयारी त्यांच्यात असते..सामाजिक कार्यातही पुढेमूलांक ९ असलेल्या व्यक्ती दानधर्म आणि सामाजिक कार्यात सक्रिय राहण्यास प्राधान्य देतात, असे अंकशास्त्रात मानले जाते. इतरांच्या कल्याणासाठी त्या आपला वेळ, पैसा आणि ऊर्जा खर्च करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत..मदतशील स्वभावासोबतच या व्यक्ती धाडसी आणि स्पष्टवक्त्या असतात. त्यांना जे योग्य वाटते ते त्या स्पष्टपणे मांडतात. अन्याय किंवा चुकीच्या गोष्टींविरोधात आवाज उठवण्याची वृत्तीही त्यांच्यात असू शकते. एकूणच, मूलांक ९ असलेल्या व्यक्तींमध्ये धैर्य, आत्मविश्वास, उदारता, परोपकार आणि मदतीची भावना हे गुण ठळकपणे दिसून येतात, असे अंकशास्त्रात सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.