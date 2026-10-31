Numerology Personality Prediction : समोर बोलतात खूप गोड, पण डोक्यात चाललेला असतो वेगळाच गेम! 'या' जन्मतारखांचे लोक असतात भलतेच चलाख; ओळखणे अशक्य

आपल्या आजूबाजूला अनेकदा अशी माणसे भेटतात, जी समोर अत्यंत गोड आणि नम्रपणे बोलतात; मात्र त्यांच्या मनात नेमके काय विचार सुरू आहेत आणि ते पुढे काय पाऊल उचलणार आहेत, याचा साधा अंदाजही कोणाला येत नाही. अंकशास्त्रानुसार (Numerology), माणसाच्या जन्मतारखेवरून त्याच्या मूळ स्वभावाची, बुद्धिमत्तेची आणि गुप्त रणनीतीची अनेक गुपिते उलगडतात. काही मूलांकांच्या व्यक्तींमध्ये इतरांपेक्षा जास्त चलाखी, मुत्सद्देगिरी आणि स्वतःचे प्लॅन्स गुप्त ठेवण्याची जबरदस्त कला उपजतच असते..अंकशास्त्रात अशा तीन विशिष्ट मूलांकांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यांचे मन वाचणे भल्याभल्यांना जमत नाही. जाणून घेऊया या व्यक्ती कोण आहेत आणि त्यांची जन्मतारीख काय असते..Foreign Deputy PM daughter Bollywood Ambition : "ते नेते माझ्या मागेच लागलेत!"; जगातील 'त्या' बलाढ्य देशाच्या उपपंतप्रधानांच्या मुलीला काम करायचंय बॉलिवूडमध्ये; केंद्रीय मंत्र्यांचा मोठा खुलासा.१. मूलांक ४ (कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेले लोक)मूलांक ४ चा स्वामी ग्रह 'राहु' मानला जातो. या मूलांकाच्या व्यक्ती अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्ता आणि 'माइंड गेम' खेळण्यात पटाईत असतात. हे लोक बाहेरून अत्यंत साधे आणि सरळ भासतात; पण प्रत्यक्षात त्यांच्या डोक्यात पुढील दहा पावले काय टाकायची याचे गणित आधीच पक्के झालेले असते. आपले भविष्यातील नियोजन ते जवळच्या मित्रांना किंवा नातेवाईकांनाही कधीच सांगत नाहीत. काम फत्ते होईपर्यंत ते शांत राहतात आणि ऐनवेळी धक्कादायक निर्णय घेऊन सर्वांना चकित करतात..२. मूलांक ५ (कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेले लोक)मूलांक ५ चा स्वामी 'बुध' ग्रह आहे, जो बुद्धी आणि संवादाचा कारक मानला जातो. या व्यक्तींचे संभाषण कौशल्य इतके प्रभावी असते की, ते आपल्या गोड बोलण्याने कोणालाही सहज भुरळ घालतात आणि क्षणार्धात आपलेसे करतात. मात्र, आपल्या फायद्यासाठी शब्दांची जुळवाजुळव करणे आणि गोष्टी फिरवून सांगण्यात ते निष्णात असतात. समोरच्याला संभ्रमात टाकून स्वतःचे म्हणणे कसे खरे आहे हे पटवून देण्यात त्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. त्यामुळे अनेकदा लोक त्यांना गरजेपेक्षा जास्त हुशार किंवा चलाख समजतात..Pune Hinjawadi Metro Line 3 Inauguration : पुणेकरांची प्रतीक्षा अखेर संपली! शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो धावणार; 'या' तारखेला होणार उद्घाटन, महिला चालवणार मेट्रो!.३. मूलांक ८ (कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेले लोक)मूलांक ८ वर 'शनी' देवाचा प्रभाव असतो. या व्यक्ती गंभीर, कमालीच्या संयमी आणि अत्यंत गूढ स्वभावाच्या असतात. या लोकांच्या मनात काय सुरू आहे, याचा थांगपत्ता ब्रह्मदेवालाही लागत नाही, असे म्हटले जाते. ते कोणत्याही गोष्टीवर लगेच प्रतिक्रिया देत नाहीत आणि स्वतःच्या भावना सहज उघड करत नाहीत. इतरांवर विश्वास ठेवायला ते खूप वेळ घेतात. त्यांचे मौन अनेकदा इतरांना कोड्यात टाकते. आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या योजना गुप्त ठेवून शांतपणे काम करत राहणे आणि योग्य वेळ आल्यावरच समोर येणे, हे त्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य असते..(टीप : वरील माहिती अंकशास्त्रातील सामान्य गृहीतके आणि विश्लेषणावर आधारित आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेण्यासाठी इतर ग्रहांची स्थितीही महत्त्वाची ठरते.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.