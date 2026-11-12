आजचे राशिभविष्य - १२ नोव्हेंबर २०२६

मेष : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल..वृषभ : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल..मिथुन : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील..कर्क : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो..सिंह : राहत्या जागेचे प्रश्न निर्माण होतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल..कन्या : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील..तुळ : व्यवसायाची उलाढाल वाढवू शकाल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील..वृश्चिक : तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल..धनु : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील..मकर : संततीचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल..कुंभ : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल..मीन : जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.