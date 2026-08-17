आजचे राशिभविष्य - १७ ऑगस्ट २०२६

मेष : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. तुम्ही आपली मते इतरांना पटवून देवू शकाल..वृषभ : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील..मिथुन : शासकीय कामे मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील..कर्क : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. जिद्दीने कार्यरत रहाल..सिंह : उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आर्थिक सुयश लाभेल..कन्या : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल..तुळ : वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत..वृश्चिक : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. सुसंवाद साधाल..धनु : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल..मकर : जिद्द व चिकाटी वाढेल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल..कुंभ : आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. मनोबल कमी राहील..मीन : प्रवास सुखकर होतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.