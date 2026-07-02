Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - २ जुलै २०२६

२ जुलै २०२६चे आजचे राशिभविष्य : करिअर, आरोग्य, कौटुंबिक जीवन आणि आध्यात्मिक प्रगतीवर ग्रहांचा प्रभाव जाणून घ्या
Daily Horoscope

Daily Horoscope 2nd July 2026

Sakal

Published on

मेष : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंवाद साधाल.

वृषभ : गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

मिथुन : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

कर्क : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

सिंह : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंवर मात कराल.

कन्या : मुला-मुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

तूळ : राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. मनोबल आणि आत्मविश्‍वास वाढेल.

वृश्‍चिक : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

धनू : कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. जुनी येणी वसूल होतील. आध्यात्मिक प्रगती होईल.

मकर : मन आनंदी आणि आशावादी राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

कुंभ : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

मीन : मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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