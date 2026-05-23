Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - २३ मे २०२६

आजच्या राशिभविष्यात आर्थिक संधी, अचानक धनलाभ, मान-सन्मान आणि गुरुकृपेची साथ; काही राशींना प्रवास, नवीन परिचय तर काहींना आरोग्य व हितशत्रूंच्या त्रासाची सूचना
Daily Horoscope 23rd May 2026

मेष : आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

वृषभ : राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मिथुन : जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल.

कर्क : अचानक धनलाभाची शकता. जुनी येणी वसूल होतील.

सिंह : आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कन्या : काहींचा अध्यात्माकडे कल राहील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

तूळ : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.

वृश्‍चिक : मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

धनू : गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

मकर : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कुंभ : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल.

मीन : हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

