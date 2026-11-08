Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - ०८ नोव्हेंबर २०२६

Rashi Bhavishya Today News : आजचे राशिभविष्य - ८ नोव्हेंबर २०२६; प्रा. रमणलाल शहा यांच्या ज्योतिषीय अंदाजानुसार जाणून घ्या सर्व राशींचे भविष्य
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Sakal

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मेष : जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

वृषभ : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

मिथुन : संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

कर्क : प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

सिंह : तुमची जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

कन्या : जुने येणे वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

तुळ : रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.

वृश्‍चिक : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

धनु : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

मकर : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

कुंभ : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

मीन : काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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