वृश्चिक राशी साप्ताहिक राशिभविष्य (22 मार्च 2026 ते 28 मार्च 2026) - जुनी गुंतवणूक देईल लाभ, शेवटी भाग्याचा साथ

रवी-शनी युतीचा प्रभाव; सुरुवातीला आव्हाने, शेवटी सकारात्मक बदल२२ ते २८ मार्च २०२६ हा आठवडा वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी सुरुवातीला काही आव्हानात्मक, पण शेवटी समाधानकारक ठरणार आहे. रवी-शनी युतीमुळे वातावरण काहीसे तणावपूर्ण राहू शकते. कामाच्या ठिकाणी विरोधकांची सक्रियता वाढू शकते, त्यामुळे संयमाने परिस्थिती हाताळणे आवश्यक आहे..करिअर आणि नोकरी: बदलीचे संकेत आणि अडथळेया आठवड्यात नोकरीत बदलीचे सावट राहू शकते. काही महत्त्वाचे करार किंवा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असतानाही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना राजकीय किंवा प्रशासकीय दबाव जाणवू शकतो, त्यामुळे निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले उचलावीत..नातेसंबंध आणि कुटुंब: मतभेद टाळा, संयम ठेवाया आठवड्यात आई-वडिलांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. नवपरिणित व्यक्तींना नातेसंबंधांमध्ये काही ताण जाणवू शकतो. अशा परिस्थितीत संवाद आणि संयम यांचा आधार घेणे महत्त्वाचे ठरेल. वेळ मारून नेणे आणि परिस्थिती शांतपणे हाताळणे हिताचे ठरेल..आरोग्य आणि मानसिक स्थिती: किरकोळ त्रास संभवतोविशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आठवड्याच्या सुरुवातीला काही आरोग्याच्या किरकोळ तक्रारी जाणवू शकतात. त्यामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नये. विश्रांती आणि योग्य आहार यावर भर द्यावा..आर्थिक लाभ आणि आठवड्याचा शेवट: गुंतवणुकीतून फायदाज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या शेवटी चंद्रबळ वाढल्यामुळे घरात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. काही शुभ कार्ये ठरू शकतात आणि जोडीदाराशी संबंधित चिंता दूर होईल. एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर भाग्याची साथ लाभेल.