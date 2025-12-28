Horoscope | राशी भविष्य

Shani Effect 2026: नवं वर्ष, नवा शनि प्रभाव! 2026 मध्ये कोणत्या राशींचं भाग्य उजळणार? वाचा तुमचं राशी भविष्य

Shani Dev Effect 2026: नवीन वर्ष २०२६ शनि देवाचा प्रभावाखाली येत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींना या वर्षात विशेष लाभ मिळतात आहे, तर एका राशीस सावध राहण्याचा इशारा आहे. चला जाणून घेऊया तुमच्या राशीचं भविष्य
Monika Shinde
Shani Dev Effect 2026: नवीन वर्ष सुरू होण्यासाठी अगदी काहीच दिवस राहिले असून, प्रत्येकालाच आपल्या भविष्याबद्दल उत्सुकता असते. ज्योतिशास्त्रानुसार येणारे वर्ष सूर्याच्या प्रभावाखाली असणार आहे. या काळात शनिदेव जुलै महिन्यात वक्री चाल चालणार असून डिसेंबरमध्ये मार्गी होणार आहे.

