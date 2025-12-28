Shani Effect 2026: नवं वर्ष, नवा शनि प्रभाव! 2026 मध्ये कोणत्या राशींचं भाग्य उजळणार? वाचा तुमचं राशी भविष्य

Shani Dev Effect 2026: नवीन वर्ष सुरू होण्यासाठी अगदी काहीच दिवस राहिले असून, प्रत्येकालाच आपल्या भविष्याबद्दल उत्सुकता असते. ज्योतिशास्त्रानुसार येणारे वर्ष सूर्याच्या प्रभावाखाली असणार आहे. या काळात शनिदेव जुलै महिन्यात वक्री चाल चालणार असून डिसेंबरमध्ये मार्गी होणार आहे. .ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि देवाच्या ४ राशी विशेष प्रिय मानल्या जातात. त्यामुळे या राशींवर शनिदेवाचा प्रभाव तुलनेने अधिक असतो. चला जाणून घेऊया, नव्या वर्षात शनीदेवाच्या या चार प्रिय राशींच भविष्य कसं असणार आहे..DRDO Recruitment 2025: मोठी बातमी! DRDO मध्ये 764 पदांसाठी भरती सुरू; अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?.वृषभ राशीवृषभ राशीचा अधिपती ग्रह शुक्र असून, शुक्र आणि शनी यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध मानले जातात. त्यामुळे ही राशी शनिदेवाच्या आवडत्या राशींमधील एक आहे. नवीन वर्ष वृषभ राशीसाठी प्रगतीचं ठरण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात स्थैर्य येईल आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतील. आर्थिक गुंतवणूकीतून लाभ मिळण्याची शक्यता असून, समाजात सन्मान वाढेल.तूळ राशीतूळ राशीत शनी उच्च स्थितीत असतात आणि या राशीचा स्वामीही शुक्र ग्रहच आहे. त्यामुळे या राशीवर शनिदेवाची विशेष कृपादृटी असते. नवीन वर्षात नोकरी आणि व्यवसायात सकारात्मक बदल दिसून येतील. सयंम आणि योग्य निर्णय घेतल्यास अपेक्षित यश मिळू शकते. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे..मकर राशीमकर राशीचा स्वामी स्वतः शनिदेव असल्याने या राशीवर त्यांचा प्रभाव कायम राहतो. नवीन वर्षात कामाच्या ठिकाणी मेहनतीचं योग्य फळ मिळेल. उत्पन्नात वाढ होण्याची चिन्ह आहेत. वैयक्तिक नातेसंबंधातही सुधारणा होऊ शकते. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा काळ अनुकूल मानला जात आहे..CBSE KVS and NVS Recruitment 2025: सीबीएसईने केव्हीएस आणि एनव्हीएस भरती २०२५ टियर-१ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; 'असे' करा सिटी स्लिप आणि अॅडमिट कार्ड डाउनलोड .कुंभ राशीकुंभ राशीचा अधिपती ग्रहही शनि आहे. मात्र, सध्या या राशीवर साडेसातीचा शेवटचा टप्पा सुरू असल्यामुळे नव्या वर्षात थोडी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. कामाच्या ठिकाणी ताणतणाव जाणवू शकतो. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. संयम आणि शिस्त पाळण्यास अडचणींवर मात करता येईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.