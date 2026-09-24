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Shani Nakshatra Parivartan 2026 : 9 ऑक्टोबरपासून 'या' 5 राशींचे बदलणार नशीब; शनिच्या नक्षत्र बदलाने मिळणार बक्कळ पैसा आणि पदोन्नती!

Shani Gochar 2026 : ९ ऑक्टोबरपासून शनि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्रातून भ्रमण करणार आहे. ज्योतिषीय अंदाजानुसार वृषभ, सिंह, तूळ, मकर आणि कुंभ राशींना करिअर व आर्थिक बाबतीत लाभ मिळू शकतो.
Shani Gochar 2026

Shani Gochar 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Shani Nakshatra Parivartan : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि ग्रहाच्या हालचालीचा व्यक्तीच्या जीवनावर परिणाम होत असल्याचे मानले जाते. येत्या ९ ऑक्टोबरपासून शनि स्वतःच्या ‘उत्तर भाद्रपदा’ नक्षत्रातून भ्रमण करणार आहे. शनिच्या या नक्षत्र परिवर्तनाचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता ज्योतिषीय अंदाजात व्यक्त करण्यात आली आहे.

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