Shani Nakshatra Parivartan 2026 : 9 ऑक्टोबरपासून 'या' 5 राशींचे बदलणार नशीब; शनिच्या नक्षत्र बदलाने मिळणार बक्कळ पैसा आणि पदोन्नती!

Shani Nakshatra Parivartan : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि ग्रहाच्या हालचालीचा व्यक्तीच्या जीवनावर परिणाम होत असल्याचे मानले जाते. येत्या ९ ऑक्टोबरपासून शनि स्वतःच्या ‘उत्तर भाद्रपदा’ नक्षत्रातून भ्रमण करणार आहे. शनिच्या या नक्षत्र परिवर्तनाचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता ज्योतिषीय अंदाजात व्यक्त करण्यात आली आहे..विशेषतः वृषभ, सिंह, तूळ, मकर आणि कुंभ या पाच राशींसाठी हा काळ करिअर, आर्थिक स्थिती आणि व्यावसायिक प्रगतीच्या दृष्टीने अनुकूल ठरू शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रातील अंदाज सांगतात..वृषभ : करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधीवृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी शनिचे नक्षत्र परिवर्तन करिअर आणि आर्थिक बाबतीत लाभदायक ठरू शकते. काही काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात. आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे..सिंह : रखडलेली कामे मार्गी लागण्याची शक्यतासिंह राशीच्या व्यक्तींना शनिच्या या गोचराचा फायदा मिळू शकतो. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास मदत होऊ शकते. ‘उत्तर भाद्रपदा’ नक्षत्रातील शनिचे भ्रमण इच्छापूर्तीसाठी अनुकूल ठरू शकते. या काळात प्रयत्नांना चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे..Crow Dream Interpretation : स्वप्नात कावळा दिसतोय? ताबडतोब जाणून घ्या, हा भविष्यातील शुभ संकेत आहे की अशुभ!.तूळ : आर्थिक लाभाचे संकेततूळ राशीसाठी शनिचे हे नक्षत्र परिवर्तन लाभदायक ठरू शकते. आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी यश मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठ्या व्यवहारांतून चांगला फायदा होऊ शकतो..मकर : पदोन्नतीची शक्यतामकर राशीच्या व्यक्तींसाठी शनिचे भ्रमण करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदारी मिळू शकते. आर्थिक स्थितीही मजबूत होण्याचे संकेत आहेत..Grahana Yoga 2026 : ग्रहण योग आणि अमावस्येचा भयानक संयोग; कोणत्या राशींवर होणार वाईट परिणाम? सूर्य-केतूच्या युतीनं 'या' लोकांचं वाढू शकतं टेन्शन.कुंभ : उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यताकुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही हा काळ चांगला ठरू शकतो. आरोग्याच्या बाबतीतही सकारात्मक बदल जाणवू शकतात.टीप : वरील अंदाज हे ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतांवर आधारित आहेत. त्याकडे निश्चित भविष्यवाणी म्हणून पाहू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.