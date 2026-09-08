Shani Sade Sati 2026 : शनीची साडेसाती बिघडवणार गेम! 2026 मध्ये 'या' 3 राशींवर राहणार शनीची नजर; वाचा तुमचा टप्पा कोणता?

Shani Sade Sati 2026 zodiac signs : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, जन्मकुंडलीतील चंद्रराशीपासून शनी बाराव्या, पहिल्या किंवा दुसऱ्या राशीतून भ्रमण करत असताना शनीची साडेसाती सुरू होते. हा कालावधी साधारण साडेसात वर्षांचा असतो. सध्या कुंभ, मीन आणि मेष या तीन राशी शनीच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहेत..शनीची साडेसाती कधी सुरू झाली?शनीने शनिवार, २९ मार्च २०२५ रोजी रात्री ११ वाजून १ मिनिटांनी मीन राशीत प्रवेश केला. त्यानंतर शनी सध्या मीन राशीतच भ्रमण करत आहे. विशेष म्हणजे, २०२६ मध्ये शनीचे राशी परिवर्तन होणार नाही..Budh Nakshatra Gochar : गुरू आणि बुधाच्या शुभ योगाने कर्क राशीला लॉटरी! वृषभ अन् मकर राशीच्या आर्थिक स्थितीत होणार मोठी सुधारणा; जाणून घ्या राशींचा सुवर्णकाळ.यानंतर गुरुवार, ३ जून २०२७ रोजी सकाळी ६ वाजून २३ मिनिटांनी शनी मेष राशीत प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे सध्या साडेसातीच्या कोणत्या टप्प्यात कोणती रास आहे आणि त्यातून कधी दिलासा मिळणार, याकडे ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे..मेष राशीवर शनीची साडेसातीमेष राशीच्या व्यक्ती सध्या शनीच्या साडेसातीच्या पहिल्या टप्प्यातून जात असल्याचे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते. या काळात मानसिक ताण, अडचणी आणि विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घाईने न घेता संयम आणि धैर्याने परिस्थितीचा सामना करणे महत्त्वाचे ठरते. ज्योतिषीय गणनेनुसार, शनी २०२७ मध्ये मेष राशीत प्रवेश करेल. मेष राशीवरील शनीची साडेसाती साधारण २०३२ मध्ये समाप्त होईल..कुंभ राशीवर साडेसातीचा अंतिम टप्पाकुंभ राशीच्या व्यक्ती सध्या शनीच्या साडेसातीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळे या राशीच्या लोकांना साडेसातीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींमधून हळूहळू दिलासा मिळण्याची शक्यता असल्याचे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते..जून २०२७ मध्ये शनी मेष राशीत प्रवेश केल्यानंतर कुंभ राशीची साडेसाती संपुष्टात येईल, असे मानले जाते. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या अडचणींचा कालावधी अंतिम टप्प्यात असल्याचे ज्योतिषीय मत आहे..Guru Gochar 2026 : गुरुचा नक्षत्रात बदल! 'या' 4 राशींच्या नशिबाला मिळणार कलाटणी; प्रचंड धनलाभाचे संकेत.मीन राशीसाठी साडेसातीचा दुसरा टप्पाशनी सध्या मीन राशीतच असल्यामुळे मीन राशीच्या व्यक्ती शनीच्या साडेसातीच्या दुसऱ्या टप्प्यातून जात आहेत. साडेसातीचा हा टप्पा तुलनेने अधिक प्रभावी मानला जातो. या काळात आर्थिक अडचणी, करिअरमधील चढ-उतार आणि विविध जबाबदाऱ्यांमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते. मीन राशीच्या लोकांना ऑगस्ट २०२९ मध्ये शनीच्या साडेसातीतून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..शनीचा अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी काय करावे?ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार शनीचा त्रास कमी करण्यासाठी काही उपाय केले जातात. त्यामध्ये शनिवारी शनी मंदिरात जाऊन मोहरीचे तेल आणि काळे तीळ अर्पण करणे, तसेच मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय नियमितपणे हनुमान चालिसाचे पठण करावे, असे सांगितले जाते. गरजू व्यक्तींना हरभरा, मोहरीचे तेल, काळे तीळ आणि काळ्या रंगाचे कपडे दान करण्याचीही परंपरा आहे.टीप : वरील माहिती वैदिक ज्योतिषशास्त्रातील मान्यता आणि ज्योतिषीय गणनांवर आधारित आहे. याला वैज्ञानिक आधार असल्याचे सिद्ध झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.