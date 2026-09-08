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Shani Sade Sati 2026 : शनीची साडेसाती बिघडवणार गेम! 2026 मध्ये 'या' 3 राशींवर राहणार शनीची नजर; वाचा तुमचा टप्पा कोणता?

Shani Sade Sati 2026 - Which Zodiac Signs Are Affected? : मेष राशीच्या व्यक्ती सध्या शनीच्या साडेसातीच्या पहिल्या टप्प्यातून जात असल्याचे ज्योतिषशास्त्रात मानले जाते.
Shani Sade Sati for Aries 2026

Shani Sade Sati for Aries 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Shani Sade Sati 2026 zodiac signs : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, जन्मकुंडलीतील चंद्रराशीपासून शनी बाराव्या, पहिल्या किंवा दुसऱ्या राशीतून भ्रमण करत असताना शनीची साडेसाती सुरू होते. हा कालावधी साधारण साडेसात वर्षांचा असतो. सध्या कुंभ, मीन आणि मेष या तीन राशी शनीच्या साडेसातीच्या प्रभावाखाली आहेत.

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