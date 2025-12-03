Horoscope Prediction : येत्या चार दिवसांमध्ये पालटणार 3 राशींचं नशीब ! शनी देवांच्या कृपेने घरात येणार पैसा

Marathi Rashi Fal : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनी हा न्यायप्रिय ग्रह आहे. सध्या शनी मीन राशीत मार्गी झाला आहे. आता शनी देव इतर ग्रहांसोबत युती करत आहेत. 7 डिसेंबरला शनी आणि सूर्य या शत्रू ग्रहांमध्ये विशेष युती होणार असून याला शतांक योग असे म्हणतात. .हा अतिशय दुर्मिळ योग असून याचा फायदा चार राशींना होणार आहे. यामुळे राशींना नवीन दिशा, प्रगती आणि मान-प्रतिष्ठा मिळणार आहे. जाणून घेऊया कोणत्या आहेत या चार भाग्यशाली राशी. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीसाठी हा शतांक योग नवा अध्याय घडवणारा ठरवेल. पंचम भावातील शनी आणि लग्न भावात असलेल्या सूर्यामुळे व्यापार, शिक्षण आणि करिअर मध्ये प्रगती होईल. आर्थिक सुधारणेसाठी चांगला काळ आहे. शेअर मार्केटमध्ये काम करणाऱ्यांना यश मिळेल. वैवाहिक जीवनात समाधानकारक बदल होतील. करिअरमध्ये पदोन्नती मिळेल. आरोग्याच्या बाबतीत सुधारणा होईल. योजनांना गती मिळेल. अडकलेली कामं पूर्ण होतील. .कुंभ रास : कुंभ राशीसाठी सूर्य -शनीची युती फायदेशीर ठरणार आहे. शनी कुंभ राशीच्या दुसऱ्या भावात असून सूर्य दहाव्या घरात आहे. यामुळे अचानक धनलाभ होईल. पैशांची बचत होईल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ तुमची दखल घेतली. नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल. वाणी प्रभावी झाल्यामुळे तुमची मतं ऐकली जातील. मानसिक ताण हलका होईल. घरगुती आणि आर्थिक बाबतीत सुख-सोयींमध्ये वाढ होईल. नवीन संधी उघडतील. .मीन रास : मीन राशीत शनी लग्न भावात आहे तर सूर्य नवव्या भावात आहे. त्यामुळे भाग्याची साथ मिळेल. प्रवासाची संधी मिळेल. काम आणि शिक्षणासंबंधी लांब पल्ल्याचे प्रवास होतील. अध्यात्मिक विचारांचा कल वाढेल. धार्मिक कार्य संपन्न होतील. दान-धर्म कराल. वडिलांचं आणि गुरुजींचं मार्गदर्शन मिळेल. कौटुंबिक आरोग्यात सुधारणा होईल. .डिसेंबरमध्ये अष्टादश योगामुळे 5 राशींवर धनवर्षाव; तुमची रास यात आहे का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.