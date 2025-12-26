Panchang 26 December 2025: आजच्या दिवशी

Panchang 26 December 2025: *!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०७:०८☀ सूर्यास्त – १८:०२🌞 चंद्रोदय – १२:०४⭐ प्रात: संध्या – ०५:५६ ते ०७:०८⭐ सायं संध्या – १८:०२ ते १९:१४⭐ अपराण्हकाळ – १३:४० ते १५:५१⭐ प्रदोषकाळ – १८:०२ ते २०:३९⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ०१:०१⭐ राहु काळ – ०९:५१ ते ११:१३⭐ यमघंट काळ – १३:५६ ते १५:१८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १३:५६ ते १५:१८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:१८ ते १६:४० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२४ ते १५:०७🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – ०९:०१ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४७संवत्सर विश्वावसुअयन – दक्षिणायनऋतु – हेमंतमास – पौषपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – सप्तमी (०९:०१ नं.) अष्टमीवार – शनिवारनक्षत्र – उत्तराभाद्रपदा (२८:३२ नं.) रेवतीयोग – व्यतीपात (०८:४३ नं.) वरीयानकरण – वणीज (०९:०१ नं.) भद्राचंद्र रास – मीनसूर्य रास – धनुगुरु रास – मिथुन .📌 दिनविशेष – भद्रा ०९.०१ ते २०.१२, मार्तंड सप्तमी, द्वादशसप्तमी व्रत, गुरु गोविंदसिंह जयंती (प्राचीन मत), रवियोग-दग्ध २८.३२ नं.✅👉विशेष - मराठी महिन्यानुसार विशिष्ट काळामध्ये कोणत्या राशींना विशेष लाभदायक परिस्थिती दिसून येईल, तसेच कोणत्या राशींसाठी येणारा पौष महिना काहीसा कष्टदायक असेल, ह्याचा अंदाज आधीच लावता आल्यास त्या दृष्टीने कामांची योजना करणे सोपे होते. ह्याच दृष्टीने दर महिन्याप्रमाणे घेऊन येत आहोत पौष महिन्याचे राशिभविष्य.२१ डिसेंबर २०२५ ते १८ जानेवारी २०२६ ह्या काळात कोणत्या राशीच्या व्यक्तींनी कोणती उपासना करावी हे जाणून घेऊया पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे ह्यांच्याकडून खालील युट्युब लिंक वर-https://youtu.be/Gk2y5Mbz69M?si=1KOyZZ4yCSKc-E_g👉 शुभाशुभ दिवस - २०:१२ नं.शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण व ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.