धन, वैभव अन् सुख-समृद्धी... दिवाळीत शुक्राच्या कृपेने ‘या’ राशींचे अच्छे दिन येणार!

Diwali 2026 Astrology : दिवाळीचा सण आनंद, उत्साह आणि नव्या सुरुवातीचा काळ मानला जातो. यंदा दिवाळीच्या आसपास शुक्र ग्रहाच्या राशीपरिवर्तनामुळे ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शुक्र हा धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य आणि भौतिक सुखांचा कारक ग्रह मानला जातो. त्यामुळे शुक्राच्या गोचराचा परिणाम आर्थिक स्थिती, करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्यावर होऊ शकतो, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे..सध्या शुक्र तूळ राशीत वक्री असून, ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तो कन्या राशीत प्रवेश करणार आहे. शुक्र २२ नोव्हेंबरपर्यंत कन्या राशीत राहील आणि त्यानंतर पुन्हा तूळ राशीत प्रवेश करेल. तसेच १४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ५ वाजून ५७ मिनिटांनी शुक्र मार्गी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या ग्रहस्थितीचा चार राशींना विशेष फायदा होऊ शकतो, असे ज्योतिषी दिलीप गुप्ता यांनी म्हटले आहे..वृषभ राशी : मालमत्ता खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यताशुक्र हा वृषभ राशीचा स्वामी ग्रह असल्याने या राशीच्या व्यक्तींना या काळात आर्थिक बाबतीत अनुकूलता मिळू शकते. जमीन किंवा घर खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी चांगल्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या मालमत्तेच्या व्यवहारातून फायदा होऊ शकतो. अनपेक्षित मार्गाने आर्थिक लाभ मिळण्याचे संकेतही आहेत. १४ नोव्हेंबरनंतर शुक्र मार्गी झाल्यावर व्यक्तिमत्त्वात आकर्षक बदल जाणवू शकतात आणि जीवनशैली अधिक सुखकर होऊ शकते..कन्या राशी : करिअरमध्ये मिळू शकते नवी संधीशुक्राचे कन्या राशीतील आगमन या राशीच्या व्यक्तींसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता असून व्यावसायिकांना मोठ्या कराराची संधी मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांसाठीही करिअरमध्ये प्रगतीचे मार्ग खुले होऊ शकतात. मात्र, वैयक्तिक नातेसंबंध जपण्यासाठी बोलताना संयम ठेवणे आणि इतरांविषयी नकारात्मक बोलणे टाळणे आवश्यक ठरेल..धनु राशी : रखडलेले पैसे मिळण्याची शक्यताधनु राशीच्या व्यक्तींसाठी १४ नोव्हेंबरनंतरचा काळ आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल ठरू शकतो. बऱ्याच काळापासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरदारांना दिवाळी बोनस किंवा मौल्यवान भेटवस्तू मिळू शकते. व्यवसायात मंदीचा सामना करणाऱ्यांना ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढल्याने दिलासा मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांसाठीही अभ्यास आणि यशाच्या दृष्टीने हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो..2027 मध्ये ‘या’ राशींवर साडेसातीचे संकट; शनी गोचराचा मोठा परिणाम!.कुंभ राशी : सुखसोयींमध्ये होऊ शकते वाढकुंभ राशीच्या व्यक्तींना शुक्राच्या गोचरामुळे भौतिक सुखांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. घरासाठी एखादी महागडी वस्तू खरेदी करण्याचा योग जुळून येऊ शकतो. नोकरदारांना कंपनीकडून दिवाळी बोनस, महागडी भेट किंवा चांगली ऑफर मिळू शकते. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे घरातील वातावरण आनंदी राहण्याची शक्यता आहे..कपटी लोकांच्या बद्दल चाणक्य काय सांगतात?.शुक्राच्या या गोचरामुळे वृषभ, कन्या, धनु आणि कुंभ राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक लाभ, करिअरमधील संधी आणि सुखसोयींच्या बाबतीत अनुकूल काळ अनुभवता येऊ शकतो, असे ज्योतिषशास्त्र सांगते. मात्र, हे ज्योतिषीय अंदाज असून प्रत्यक्ष परिणाम व्यक्तीच्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळे असू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.