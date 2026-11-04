Horoscope | राशी भविष्य

धन, वैभव अन् सुख-समृद्धी... दिवाळीत शुक्राच्या कृपेने ‘या’ राशींचे अच्छे दिन येणार!

Shukra Gochar 2026 : शुक्र गोचर २०२६ मुळे दिवाळीच्या काळात कोणत्या ४ राशींना आर्थिक लाभ आणि सुख-समृद्धीचे संकेत मिळू शकतात? जाणून घ्या ज्योतिषीय अंदाज.
Diwali 2026 Astrology

Shukra Gochar Diwali 2026 Astrology

Sakal

Aarti Badade
Updated on

Diwali 2026 Astrology : दिवाळीचा सण आनंद, उत्साह आणि नव्या सुरुवातीचा काळ मानला जातो. यंदा दिवाळीच्या आसपास शुक्र ग्रहाच्या राशीपरिवर्तनामुळे ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शुक्र हा धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य आणि भौतिक सुखांचा कारक ग्रह मानला जातो. त्यामुळे शुक्राच्या गोचराचा परिणाम आर्थिक स्थिती, करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्यावर होऊ शकतो, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे.

Loading content, please wait...
horoscope
Life
Weekly Rashi Bhavishya
Zodiac
Predictions
Zodiac Predictions