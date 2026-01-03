Visphotak Yoga 2026: फेब्रुवारीत राहू-मंगळ युतीमुळे तयार होतोय 'स्फोटक योग', 'या' राशींच्या आयुष्यात येऊ शकतात मोठ्या अडचणी, वेळीच व्हा सावध

February Zodiac Prediction: वैदिक ज्योतिषशास्त्रात मंगळाला शक्ती आणि शौर्याचे प्रतीक मानलं जातं. हा ग्रह धैर्य, ऊर्जा, आत्मविश्वास, उत्साह आणि उग्र स्वभावाशी संबंधित आहे. जेव्हा मंगळ आपली राशी किंवा गती बदलतो तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ वैयक्तिक जीवनापुरता मर्यादित नसून सामाजिक आणि जागतिक घटनांवर देखील दिसून येतो. पुढील महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये, मंगळ कुंभ राशीत संक्रमण करेल, जिथे छाया ग्रह राहू आधीच उपस्थित असेल. मंगळ आणि राहू यांच्या या संयोगामुळे एक अतिशय तीव्र आणि अशांत योग निर्माण होईल. ज्याला ज्योतिषशास्त्रात 'विस्पोटक योग' म्हणतात. हा योग काही राशींसाठी तणाव आणि समस्या निर्माण करु शकते..ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, मंगळ 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11:57 वाजता कुंभ राशीत प्रवेश करेल आणि 2 एप्रिल 2026 पर्यंत तिथेच राहील. या संपूर्ण काळात मंगळ राहूच्या युतीत राहील, ज्यामुळे एक 'स्फोटक योग' निर्माण होईल. ज्याला पुढील राशींच्या समस्या वाढू शकतात. .मेषमेष राशीसाठी ही युती अकराव्या घरात असेल. जे उत्पन्न, नफा आणि सामाजिक संबंध दर्शवते. या काळात आर्थिक लाभाच्या अपेक्षांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. मित्र किंवा ओळखीच्या लोकांकडून विश्वासघात होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीमुळे नुकसान होऊ शकते, म्हणून कोणताही धोका पत्करणे टाळा. आवेगपूर्ण निर्णय घेतल्याने नंतर समस्या निर्माण होऊ शकतात..मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी हे स्फोटक संयोजन दुसऱ्या घरात तयार होईल. जे संपत्ती, कुटुंब आणि भाषणासाठी जबाबदार आहे. या काळात आर्थिक असंतुलन, अनपेक्षित खर्च आणि कौटुंबिक तणाव येऊ शकतात. कठोर किंवा कठोर भाषेमुळे नातेसंबंधांमध्ये अंतर निर्माण होऊ शकते. आर्थिक निर्णय घेताना खास काळजी घ्यावी. कारण मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे..धनुधनु राशीसाठी, राहू आणि मंगळाची युती तिसऱ्या भावावर परिणाम करेल. हे धैर्य, संवाद आणि भावंडांशी संबंधित आहे. जर तुम्ही या काळात तुमच्या बोलण्यात संयम ठेवला नाही तर वाद वाढू शकतात. भावंडांशी मतभेद, कायदेशीर अडचणी आणि प्रवासाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. घाईघाईने केलेले कार्य हानिकारक ठरू शकते, म्हणून विचारपूर्वक पावले उचलणे आवश्यक आहे..बचाव करण्यासाठी काय करावे?नियमितपणे हनुमान चालीसा किंवा सुंदरकांड पाठ करा. मंगळवार आणि शनिवारी दानधर्म करणे शुभ मानले जाते. राग आणि उत्साहावर नियंत्रण ठेवावे. धोकादायक निर्णय घेणे टाळा. ध्यान, योग आणि शिस्तबद्ध दिनचर्या स्वीकारा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.