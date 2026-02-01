साप्ताहिक राशिभविष्य : (०१ फेब्रुवारी २०२६) ते ०६ फेब्रुवारी २०२६)

नोकरीविषयक प्रश्न सुटतीलमेष : पौर्णिमेच्या प्रभावात सुरू होणारा सप्ताह पुढे उत्तम वाटचाल करणारा ठरणार आहेच. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी आजचा सूर्योदय पाहून सप्ताहाचे उत्तम नियोजन करावेच. भाग्यबीजेच पेरली जातील. सप्ताहाचा शेवट मोठ्या विजयोत्सवानेच होईल. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी सप्ताह मोठे बॅटिंग फिल्डच राहील. ता. ४ ची संध्याकाळ मोठी भावरम्य राहील. वैयक्तिक सुवार्ता फ्लॅश न्यूजमध्ये येतील. पती वा पत्नीचा मोठा भाग्योदय चकित करेल. नोकरीत योग्य ठिकाणी बदलीतून लाभ. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींचे पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र आणि गुरुप्रतिपदा जीवनातील आशावाद बळकट करेल. घरातील प्रिय व्यक्तींच्या गुप्तचिंता जातील. घरातील तरुणांचे नोकरीविषयक प्रश्न सुटतील..व्यवसायातली आर्थिक कोंडी जाईलवृषभ : पौर्णिमेच्या प्रभावात सुरू होणारा सप्ताह शुभ ग्रहांची स्पंदने निश्चितच खेचून घेणारा. तरुणांनी त्याचा अवश्य लाभ घ्यावा. सतत आपल्या मनाचे अँटिने त्यानुसार रोखून ठेवा. रोहिणी आणि मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताह मोठा उत्साही राहील. बाहेरच्या जगाचे लक्ष वेधून घ्याल. व्यवहारचातुर्यातून मोठे लाभ होतील. ता. २ ते ४ हे दिवस पूर्णपणे चंद्रबळातून लाभ देतील. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना परदेशातील नोकरीवरील संकट जाईल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट मोठा भाग्योदयाचा. व्यावसायिक आर्थिक कोंडी जाईल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या वास्तुविषयक अडचणी जातील..नोकरीमध्ये पगारवाढ होईलमिथुन : सप्ताह चंद्रबळातून उत्तम फलदायी होईल. शुभ ग्रहांची उत्तम रसद चंद्रबळाच्या माध्यमातून पुरवली जाईल. तरुणांच्या नोकरीच्या मुलाखती यशस्वी होतीलच. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना घरातील सुवार्ता अतिशय प्रसन्न ठेवतील. काहींची नोकरीत पगारवाढ होईल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट शैक्षणिक ग्रासलेली चिंता घालवेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना पौर्णिमेच्या प्रभावात सुरू होणारा सप्ताह गुरूचे पाठबळ उत्तम देईल. विशिष्ट पुत्रचिंता जाईल. सप्ताहात व्यावसायिकांना विशिष्ट उत्सव वा उपक्रमांतून उत्तम प्रतिसाद मिळेल. काहींना विशिष्ट सन्मान चकित करेल..विशिष्ट संकल्प पूर्ण होतीलकर्क : आपली रास सप्ताह गाजवेलच. आपली रास पौर्णिमेच्या प्रभावात मोठ्या फ्लॅश न्यूज देणार आहे. शिक्षण, नोकरी आणि विवाह या त्रिघटकांतून संधींचा मोठा वर्षाव होईल. सप्ताहातील चंद्रबळातून शुभ ग्रहांचे पॅकेज उत्तम राबवले जाईल. पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा सप्ताह गुरुपुष्यामृतासारखा फलदायी होईल. जीवनातील विशिष्ट संकल्प पूर्ण होतील. नवपरिणितांचे मोठे भाग्योदय पाहायला मिळतील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याची गुरुप्रतिपदा विशिष्य भाग्योदयातून कायमची लक्षात राहील. त्यामुळे आध्यात्मिक साधनाही दृढतेने वाटचाल करू लागेल. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट वास्तुचिंता घालवेल..सरकार दरबारची कामे होतीलसिंह : सप्ताहातील चंद्रबळ स्वतंत्र व्यावसायिकांना मोठे लाभदायी ठरेल. सप्ताहाचा शेवट व्यावसायिक तेजी ठेवेलच. सप्ताहाचा शेवट वैवाहिक जीवनातून मोठा आनंदाचाच राहील. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभ ग्रहांच्या माध्यमातून जीवनसत्त्वांचाच पुरवठा होईल. तरुणांना सप्ताहाचा शेवट जीवनाचे एक छान पूर्व सुरू करून देईल. पूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता. ५ ते ७ हे दिवस प्रत्येक वन डे जिंकून देतील. नोकरीच्या मुलाखतींसाठी तयार राहाच. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींची पौर्णिमेच्या प्रभावात विशिष्ट धनचिंता निघून जाईल. सप्ताहाचा शेवट वैयक्तिक मानसन्मानातून थक्क करेल. विशिष्ट सरकारी काम फलद्रूप होईल..मोठे चौकार-षटकार मारालकन्या : सप्ताहारंभ पौर्णिमेच्या प्रभावात सुरू होईल. उद्याची गुरुप्रतिपदा वैशिष्ट्यपूर्णच फळे देणारी. काहींना जबरदस्त दैवी पाठबळ लाभणार आहे. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट परिस्थितीजन्य लाभ होतील. सप्ताहात हस्त नक्षत्राच्या व्यक्ती मोठे चौकार-षटकार मारणार आहेत. कलाकार, खेळाडूंना हा सप्ताह चंद्रबळातून मोठे सूर गवसून देणारा. नोकरीतील मानांकन मिळेल. परदेशस्थ तरुणांना हा सप्ताह पर्वणीसारखाच राहील. त्यांचे अस्थैर्य जाईल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहातील शुभ ग्रहांची लॉबी पौर्णिमेच्या प्रभावात मोठे उच्चांक प्रस्थापित करून देईल. ता. ४ व ५ हे दिवस खऱ्या अर्थाने शुभवार ठरतील आणि शनिवारी पर्यटनाचा आनंद लुटाल..विशिष्ट संकल्प पूर्ण होतीलतूळ : जीवनातील एका अद्वितीय चंद्रबळाची स्पंदने चातकासारखी खेचून घ्याल. सप्ताहात शुभ ग्रहांना मुक्त वाव राहील. सप्ताहात होतकरू तरुणांना मोठा वावच मिळणार आहे. आलेल्या संधींचा लाभ जरूर उठवाच. एकूणच आपल्या राशीचे मोठे भाग्य सप्ताहात उलगडणार आहे. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्ती नक्षत्र लोकातील स्पंदने खेचून घेतील. जीवनातील विशिष्ट संकल्प पूर्ण होतील. ता. २ ते ४ हे दिवस प्रत्येक वन डे जिंकून देतीलच. हृद्य गाठीभेटी होतील. सप्ताहात प्रेमिकांची जीवनात उत्तम वाटचाल सुरू होईल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींचा सप्ताह महत्त्वाच्या कामांतून छान फलदायी होईलच. नोकरीत कर्तृत्व गाजवाल..नोकरीत प्रगती होईलवृश्चिक : सप्ताहातील चंद्रबळ अलौकिक असेच राहील. उद्याची गुरुप्रतिपदा श्रद्धावंताचे जीवन सार्थकी लावणारी. तरुणांचे नैराश्य जाईल. ता. २ ते ४ हे दिवस चंद्राच्या अमृतकलांतून लाभ देणारे. या अमृतकला खेचून घ्याच. अनुराधा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ विशिष्ट सुवार्तांतून धन्य करेलच. विवाहेच्छूंना मार्गस्थ करणाराच सप्ताह. व्यावसायिकांना जाहिरात माध्यमांतून लाभ देणाराच सप्ताह राहील. ज्येष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट जीवनातील नैराश्य घालवेलच. पौर्णिमेजवळ नोकरीतील घडामोडी प्रगतीचा मार्ग मोकळा करतील. काहींना सरकारी नव्या धोरणातून लाभ होतील..वादग्रस्त प्रकरणातून सुटका होईलधनु : सप्ताहाचा आरंभ पौर्णिमेच्या स्पर्शातून होईल. तरुणांनी विवेकबुद्धी जागृत ठेवूनच नक्षत्र लोकांतून लाभ घ्यावा. पावित्र्य जपा. आई-वडिलांच्या भावना जपा. मग पुढे चंद्रकलांच्या बळातून उत्तम लाभ उठवता येतील. सप्ताहात मूळ नक्षत्रास सप्ताहाचा शेवट मोठा सार्थकी ठरेल. उत्तम नोकरीचा लाभ होईल. चांगले मित्र भेटतील. पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट बुद्धिकौशल्यातून मोठे लाभ देईल. घरात भावाबहिणींची कार्ये ठरतील. काहींना वास्तुविषयक खरेदी-विक्रींतून लाभ होतील. काहींना सरकारी नोकरीचा लाभ होईल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट मोठा नावीन्यपूर्ण फळे देईल. विशिष्ट वादग्रस्त प्रकरणातून सुटका होईल. वसुली होईल..प्रामाणिक प्रयत्नांनी यश लाभेलमकर : पौर्णिमेच्या प्रभावात सुरू होणारा सप्ताह एका विशिष्ट चंद्रबळातून वाटचाल करणारा आहे. शुभ ग्रहांची स्पंदने चाणाक्षपणे खेचून घ्यावी लागतील. मूर्खांशी संपर्क टाळाच. घरातील वादविवादात भूमिका निभावू नका. बाकी सप्ताहात नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमी उत्तमच राहील. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना चंद्रच्या अमृतकला खरोखरच चांगल्या तऱ्हेने खेचून घेता येतील. चातकासारखे सज्ज राहाच. सप्ताहाचा आरंभ आणि शेवट सुसंबद्ध नियोजनातून फलदायी होणारा. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना प्रामाणिक प्रयत्नांनी यश देणाराच सप्ताह. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद घडतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना बलवत्तर विवाहयोग..दैवी साक्षात्काराचा अनुभव येईलकुंभ : सप्ताहातील पौर्णिमेची स्पंदने नोकरीत क्रिया-प्रतिक्रियांतून सांभाळण्याची. बाकी सप्ताहातील शुभ ग्रहांची स्पंदने सप्ताहाच्या आरंभी अर्थातच गुरुप्रतिपदेच्या प्रभावात भावनिक पातळीवरूनच अनुभवता येतील. काहींना दैवी साक्षात्कार होतील. ता. २ ते ४ हे दिवस शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना दैवी भावस्पंदने जागृत करणारेच ठरतील. घरात सुवार्तांची पार्श्वभूमी राहील. सप्ताहाचा शेवटही अतिशय गोड राहील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी घरात संशयास्पद क्रिया-प्रतिक्रिया सांभाळाव्यात. बाकी पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट चैनी-करमणुकींतून आनंद देणारा. पर्यटनांतून आनंद मिळेल..राजकीय क्षेत्रात गॉडफादर लाभेलमीन : सप्ताहारंभी होणारी पौर्णिमा आपल्या राशीस पावन सप्ताहारंभी होणारी पौर्णिमा आपल्या राशीस पावन करणारीच ठरावी. कारण आपली रास ही जलतत्त्वाशी संबंधित आहे आणि ही पौर्णिमा बुध आणि शुक्र यांच्याशी प्रतियुती साधत आपला जीवीचा जिव्हाळा कायम जपणारी ठरणार आहे. सप्ताहात आरंभी आणि शेवटी जीवनात भावोत्कट प्रसंगांतून जिव्हाळ्याचे स्नान घडणारच आहे. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्ती जीवनातील विशिष्ट परिपूर्तीचा सोहळा साजरा करतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट अनेक माध्यमांतून उत्तम फलदायी होईल. नोकरी-व्यावसायिक उत्तम पर्याय उपलब्ध होतील. एखादा राजकीय गॉडफादरही भेटेल. तरुणांचा ज्ञानोदय करणाराच एकूण सप्ताह राहील. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मित्रांचे उत्तम सहकार्य लाभेल. भावाबहिणींच्या चिंता जातील.. 