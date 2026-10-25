Lucky Horoscope : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा 'या' ४ राशींसाठी ठरणार जॅकपॉट! अचानक धनलाभ अन् प्रमोशनचे योग; तुमची रास यात आहे का?

ऑक्टोबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा आणि नोव्हेंबरची सुरुवात (२६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२६) ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. ग्रहांच्या बदलत्या स्थितीमुळे या आठवड्यात १२ पैकी ४ भाग्यवान राशींच्या जातकांवर विशेष शुभ प्रभाव पडणार आहे. करिअरमधील प्रगती, व्यवसायातील आर्थिक उलाढाल आणि कौटुंबिक सौख्याच्या बाबतीत हा आठवडा या चार राशींसाठी अक्षरशः कलाटणी देणारा ठरणार आहे. जाणून घेऊया या आठवड्यातील सर्वात नशीबवान राशी कोणत्या आहेत..वृषभ रासवृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा कामातील जुने अडथळे दूर करणारा ठरेल. या काळात तुम्ही घेतलेले मोठे आर्थिक निर्णय अचूक ठरतील आणि उत्पन्नाचे नवे स्रोत तुमच्यासमोर खुले होतील. जे लोक गेल्या काही दिवसांपासून नोकरी बदलण्याच्या प्रयत्नात आहेत, त्यांना या आठवड्यात एखादी चांगली बातमी मिळू शकते. तसेच कला आणि क्रिएटिव्ह क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना स्वतःच्या कामात सकारात्मक बदल जाणवेल..Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati : "बाई, तुम्ही खूप कडक बोलताय..."; शिक्षिकेसमोर थेट विद्यार्थी बनली माधुरी दीक्षित! 'कोण होणार करोडपती'मधील सुंदर क्षणाचा व्हिडिओ व्हायरल!.मिथुन रासमिथुन राशीच्या जातकांसाठी २६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारा आठवडा करिअर आणि व्यापाराच्या दृष्टीने अतिशय अनुकूल राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही केलेल्या मेहनतीची वरिष्ठांकडून दखल घेतली जाईल. नोकरदार वर्गाला पदोन्नती (प्रमोशन) आणि पगारवाढ मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत. व्यावसायिकांनाही पैशांची चांगली आवक राहील आणि अतिरिक्त उत्पन्नाचे नवे मार्ग गवसतील. या आठवड्यात कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसोबत बाहेर फिरण्याचे नियोजनही होऊ शकते..तूळ रासतूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा सुख, समृद्धी आणि सौभाग्य घेऊन येणारा ठरेल. तुम्ही यापूर्वी केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीतून या आठवड्यात चांगला परतावा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. मनातील एखादे मोठे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने मानसिक समाधान लाभेल. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक मधुर होतील आणि अविवाहित तरुण-तरुणींसाठी विवाहाचे उत्तम प्रस्ताव चालून येतील..मकर रासमकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मान-सन्मान वाढवणारा ठरेल. विशेषतः जमीन किंवा मालमत्तेशी (प्रॉपर्टी) संबंधित रखडलेल्या प्रकरणांमध्ये तुमच्या बाजूने सकारात्मक निकाल लागण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक होईल आणि बढतीचे मार्ग मोकळे होतील. या आठवड्यात जोडल्या गेलेल्या एखाद्या नवीन मित्राच्या किंवा सहकाऱ्याच्या मदतीने व्यवसायात मोठे यश मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.