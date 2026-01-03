Horoscope : 5 ते 11 जानेवारी दरम्यान बनतोय केंद्र योग; चार राशींना होईल धनलाभ, करियरमध्ये प्रगती, वाचा टैरो कार्ड्स राशिभविष्य

Lucky Zodiac Signs Weekly Horoscope : ५ ते ११ जानेवारी या काळात ग्रहांची स्थिती आणि 'केंद्र योग' यांचा प्रभाव टॅरो कार्ड्सवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या काळात सिंह राशीसह तीन प्रमुख राशींना आर्थिक लाभ आणि करिअरमध्ये मोठी प्रगती होण्याची चिन्हे आहेत. मेष ते मीन या सर्व १२ राशींचे सविस्तर साप्ताहिक टॅरो भविष्य पाहा.विशेष लाभ होणाऱ्या ३ राशी१. सिंह (Leo): केंद्र योगामुळे तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. करिअरमध्ये पदोन्नतीचे योग आहेत आणि प्रलंबित आर्थिक व्यवहार पूर्ण होतील.२. वृश्चिक (Scorpio): गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळेल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा काळ सर्वोत्तम आहे.३. कुंभ (Aquarius): नोकरीत नवीन संधी मिळतील आणि परदेश प्रवासाचे योग जुळून येतील. .Horoscope 2026 : मेष ते मीन राशीपर्यंत..! 2026 वर्ष तुमच्यासाठी कसे असेल? वाचा नव्या वर्षाचं संपूर्ण वार्षिक राशिभविष्य.मेष ते मीन राशींसाठी ५ ते ११ जानेवारी २०२६ या आठवड्याचे टॅरो भविष्यमेष (Aries): कार्ड - द मॅजिशियन: हा आठवडा उत्साहाचा राहील. नवीन योजना सुरू होतील. आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.वृषभ (Taurus): कार्ड - द एम्प्रेस: कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. आर्थिक स्थिती सुधारेल. स्त्रियांकडून मदत मिळू शकेल.मिथुन (Gemini): कार्ड - द लव्हर्स: विचारपूर्वक निर्णय घ्या. जोडीदारासोबतचे संबंध चांगले राहतील. भागीदारीतून फायदा संभवतो.कर्क (Cancer): कार्ड - द चॅरियट: कामात व्यस्तता राहील. प्रवासातून लाभ संभवतो. ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल..Horoscope : उद्यापासून त्रिपुष्कर योगसह बुधादित्य राजयोग; कन्यासह 5 राशींना तिप्पट धनलाभ, नवं वर्ष सुरू होताच 3 मोठी कामं होणार पूर्ण.सिंह (Leo): कार्ड - सन: करिअरमध्ये प्रगती होईल. समाजात मान-सन्मान वाढेल. जुने पैसे परत मिळतील.कन्या (Virgo): कार्ड - द हर्मिट: या आठवड्यात विचारपूर्वक निर्णय घ्या. मनन चिंतनावर भर द्या. बचत करणे महत्त्वाचे आहे.तूळ (Libra): कार्ड - जस्टीस: कायदेशीर बाबींमध्ये यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी चांगळे काम कराल.वृश्चिक (Scorpio): कार्ड - व्हील ऑफ फॉर्च्युन: नशिबाची साथ मिळेल. अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील..Numerology : उशिरा का होईना पण यशस्वी होतातच 'या' तारखेला जन्मलेले लोक...नशिबात असतो अधिकारी बनण्याचा योग.धनु (Sagittarius): कार्ड - द हाय प्रीस्टेस: अंतर्मनाचा आवाज ऐका. काही रहस्ये उघड होऊ शकतात. शिक्षण आणि संशोधनात यश मिळेल.मकर (Capricorn): कार्ड - द डेव्हिल: मोह आणि फसवणूक यांपासून सावध राहा. खर्च वाढू शकतो. कोणावरही लगेच विश्वास ठेवू नका.कुंभ (Aquarius): कार्ड - द स्टार: सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा. नवीन संधी मिळतील. आरोग्य सुधारेल आणि मन शांत राहील.मीन (Pisces): कार्ड - द मून: मानसिक तणाव टाळा. भावनांवर नियंत्रण ठेवा. कामात थोडा विलंब होऊ शकतो, पण संयम ठेवा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.