Marathi Weekly Tarot Horoscope: फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा ठरणार खास! वेशी योगामुळे मेष, वृश्चिकसह 5 राशींचे चमकणार नशीब; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य

February Weekly Tarot Horoscope: फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात (2 ते 8 फेब्रुवारी 2026) वेशी योगाचा शुभ संयोग तयार होत आहे. बुद्ध ग्रह कुंभ राशीत प्रवेश करणार असून सूर्यापासून दुसऱ्या भावात असल्यामुळे वेशी योग बनत आहे. ज्योतिषशास्त्रात वेशी योगाला अत्यंत शुभ आणि लाभदायक मानले जाते. हा योग व्यक्तीला सन्मान.
यश आणि प्रसिद्धी देतो. टॅरो कार्ड्सनुसार, या आठवड्यात मेष, कर्क, सिंह कन्या आणि धनु राशीच्या लोकांसाठी काळ अत्यंत सुखद आणि यशस्वी ठरणार आहे. नवीन कामाची सुरुवात करण्याची संधी मिळेल आणि यशही प्राप्त होईल. फक्त संयम आणि समजूतदारपणाने काम करणे आवश्यक आहे. चला पाहूया १२ राशींचे साप्ताहिक टॅरो राशिभविष्य.
टॅरो कार्ड्सनुसार, मेष राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा प्रेमजीवनाच्या दृष्टीने अतिशय चांगला ठरेल. तुमचे प्रेमसंबंध अधिक रोमँटिक होतील. आर्थिक बाबतीतही सुखद अनुभव मिळतील. कामाच्या ठिकाणी अचानक फायदा होण्याची शक्यता आहे. आरोग्यात साधारणा जाणवेल. कुटूंबाला एकत्र ठेवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न कराल आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकर दिसतील. या आठवड्यात प्रवासाचे नियोजन करत असाल तर थोडे थांबणे हिताचे ठरेल.
या आठवड्यात वृषभ राशीच्या लोकांना कुटूंबाकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. कुटूंबाच्या पाठिंब्यामुळे अनेक कामे सहज पूर्ण होतील. कुटूंबासोबत घालवलेला वेळ आठवड्याला आनंददायी बनवेल. कामानिमित्त केलेलं प्रवास यशस्वी ठरतील. मात्र आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. कामाच्या ठिकाणहून एखादी बातमी मनाला त्रास देऊ शकते.
मिथुन राशींच्या जातकांच्या प्रेमजीवनात या आठवड्यात थोडे चढ-उतार दिसतील. आठवड्याच्या शेवटी मात्र सुखद अनुभव मिळतील. कामाच्या क्षेत्रात सकारत्मक परिणाम मिळतील. कुटूंबात सन्मान आणि प्रेम कायम राहील. एखाद्या चांगल्या ठिकाणी जाण्याचा विचार करू शकता. कामाशी संबंधित प्रवास फायदेशीर ठरतील.खर्च वाढलेले राहतील. कोणाशीही अतिशय वैयक्तिक गोष्टी शेअर करू नका, फसवणूक होऊ शकते . आठवड्याच्या शेवटी नवीन काम सुरू करण्याचा विचार कराल.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप शुभ आहे. प्रेम जीवन आनंदी राहील. बऱ्याच काळापासून चालत आलेले गैरसमज दूर होतील. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मतदान करण्याची विनंती आहे. तुमच्या वरिष्ठांना तुमची प्रतिभा दाखवा, अन्यथा काही लोक तुमच्याविरुद्ध कट रचू शकतात. आठवड्याच्या शेवटी जीवन अधिक आनंदी आणि समृद्ध दिसेल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आरामदायी आणि आनंददायी असेल. काही काळानंतर, एखाद्या नातेवाईकाशी भेट होईल. स्थलांतरातून तुम्हाला प्रसिद्धी मिळेल. आर्थिकदृष्टया सक्षम व्यक्तीकडून तुम्हाला मदत मिळू शकते. दिलेली आश्वासने सहजपणे पूर्ण कराल.
या आठव्या दिवशी कन्या राशीच्या लोकांना आर्थिक प्रगती आणि प्रसिद्धी मिळेल. मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. कुटुंबात काही बदल होतील. प्रेमसंबंध अधिक दृढ होतील. आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.करिअर आणि कुटुंबात इच्छित बदल होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल.
तुळ राशीच्या लोकांनी आठवड्यात घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम लगेच दिसून येतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला थोडा ताण जाणवू शकतो आणि तुमचे मन अस्वस्थ राहील. आठवड्याच्या शेवटी साध्य करण्यायोग्य ध्येयांचा अभाव राहील.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवा दिवस चांगला आहे. प्रवास यशस्वी झाला. कुटुंब असूनही, एखाद्याला एकटे वाटू शकते. कामाच्या ठिकाणी काळजी घ्या, अचानक नुकसान होऊ शकते.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हा अठवडा खूप अनुकूल आहे. जुनी राखडलेली कामे पूर्ण होतील. कायदेशीर बाबींमध्ये तुम्हाला सकारात्मक निकाल मिळतील. आर्थिक बाबींबाबत तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते. आनंदी वेळ घलवाल आपल्या जोडीदारासोबत. फक्त घरातील महिलेच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल.
मकर राशीच्या लोकांनी निर्णय घेताना काळजी घ्यावी. आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार येतील. नवीन गुंतवणुकीमुळे समस्या उद्भवू शकतात. मन अस्वस्थ राहील. अयोग्यता प्रेमात तणाव निर्माण करू शकते. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती हळूहळू सुधारेल.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा अथवदा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असेल. गुणतानुकितुन प्रसिद्धी मिळेल. प्रवास फायदेशीर ठरू शकतो आणि एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीशी भेट होऊ शकते. कुटुंबात नवीन सुरुवात झाल्यामुळे थोडे दुःखी वाटत असेल. आरोग्यात थोडीशी सुधारणा होईल. कामाच्या परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होईल.
मीन राशीच्या लोकांचे आरोग्य सुधारेल. कुटुंब आनंदी आणि समृद्ध राहील. प्रवास करताना तुम्हाला मध्यम प्रसिद्धी मिळेल. तुमचे मन वाया जाऊ देऊ नका. कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. खर्च जास्त आहे. प्रेमसंबंधातील गोंधळ दूर होईल. आठवड्याच्या शेवटी आनंद आणि समृद्धी राहील.
