Numerology News: अंकशास्त्रातील ११, २२ आणि ३३ संख्यांचं रहस्य काय? हे भाग्यवान का मानले जातात? जाणून घ्या कारण...

अंकशास्त्र म्हणजे संख्या, आकडे आणि अक्षरांची ज्योतिषीय गणना. हे अंक आणि अक्षरे विशिष्ट ऊर्जा कंपन करतात. ज्याचा आपल्या जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. अंकशास्त्रात, १ ते ९ ही संख्या सामान्य उर्जेचे प्रतिनिधित्व करते. परंतु ११, २२ आणि ३३ हे मास्टर नंबर आहेत. हे मास्टर नंबर काय आहेत आणि अंकशास्त्रात त्यांचे महत्त्व काय आहे?.अंकशास्त्रात, ११, २२ आणि ३३ या संख्यांना मास्टर नंबर म्हणतात. या संख्या उच्च आध्यात्मिक स्पंदने, ज्ञान आणि विश्वातील सखोल आध्यात्मिक संकेतांचे प्रतीक आहेत. अंकशास्त्र तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या संख्या सामान्य संख्यांपेक्षा (१ ते ९) अधिक ऊर्जावान आहेत. अंकशास्त्रानुसार, मास्टर नंबर्समध्ये सामान्य संख्यांपेक्षा खूप जास्त कंपन, प्रभाव आणि शक्ती असते. .Numerology 2025: 'या' मूलांकांचे लोक पैसे कमवण्यात पटाईत असतात; ती संख्या कोणती? जाणून घ्या....ते देवांच्या त्रिमूर्तीचे देखील प्रतिनिधित्व करतात. ज्या लोकांचे जीवन मार्ग क्रमांक ११, २२ किंवा ३३ मध्ये येतात ते विशिष्ट उद्देश पूर्ण करण्यासाठी जन्माला येतात. त्यांना आयुष्याच्या सुरुवातीला आव्हाने आणि अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. परंतु त्यांचे पुनरागमन उल्लेखनीय आहे. या व्यक्ती जगात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी ओळखल्या जातात. .गुरु क्रमांक ११ चे महत्त्वगुरु क्रमांक ११ हा खूपच अंतर्ज्ञानी मानला जातो. ही संख्या संवेदनशीलता, सर्जनशीलता आणि उच्च ज्ञान दर्शवते. या संख्येखाली जन्मलेल्यांना इतरांपेक्षा जास्त आध्यात्मिक अंतर्दृष्टी असते. गुरु क्रमांक २२ चे महत्त्वमास्टर क्रमांक २२ हा एक मास्टर बिल्डर मानला जातो. या लोकांमध्ये क्रमांक ४ ची ऊर्जा असते. ते नैसर्गिकरित्या नेते असतात, अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असतात आणि त्यांची स्वप्ने सत्यात उतरवण्यासाठी जगतात. जीवनात यशस्वी होण्यासाठी दिवसरात्र कठोर परिश्रम करावे लागतात..गुरु क्रमांक ३३ चे महत्त्वमास्टर नंबर ३३ हा एक भावनिक क्रमांक मानला जातो. या संख्येचा स्वामी ग्रह ६ आहे, जो एखाद्याच्या आंतरिक क्षमतेशी आणि खोलीशी जोडण्याचे प्रतीक आहे. या संख्येच्या लोकांना इतरांना मार्गदर्शन करण्याची आणि बदल घडवून आणण्याची तीव्र इच्छा असते. असे लोक प्रामुख्याने औषध, अध्यापन, नर्सिंग, डॉक्टर किंवा थेरपिस्ट क्षेत्रात आढळू शकतात..NUMEROLOGY JOBS : तुमची जन्मतारीखच सांगते, तुम्हाला कोणत्या क्षेत्रात मिळेल झटपट यश..मूलांकाप्रमाणे जाणून घ्या बेस्ट नोकरीबद्दल.तुमचा मास्टर नंबर कसा शोधायचा?समजा तुमची जन्मतारीख ३ जून २००२ - ०३/०६/२००२ आहे. आता हे सर्व अंक जोडा आणि शेवटचा अंक एका अंकात आणा, जोपर्यंत तो ११, २२ किंवा ३३ होत नाही. उदाहरणार्थ- ०+३+०+६+२+०+०+२+ = १३ आता तुम्हाला फक्त १३ वेगळे करायचे आहेत. १+३=४ हा तुमचा जीवन मार्ग क्रमांक आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही संख्या मास्टर नंबर नाही. फक्त ११, २२ आणि ३३ हे मास्टर नंबर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.