Relationship Tips: माणूस आपल्या कामात कितीही हुशार असो, प्रेमाचं गणित सगळ्यांनाच सुटेल असं नसते. एखाद्या व्यक्तीशी नात्यात आल्यावर कळत नकळत असे निर्णय घेतले जातात, ज्याचा परिणाम थेट त्याच्या नात्यावर होतो. बरेच लोक नात्यात आल्यावर भावनेच्या आहारी जाऊन त्यांची लव्ह लाईफ कोणासमोरही शेअर करू लागतात. नात्यातील सिक्रेट गोष्टीही लोक शेअर करतात, ज्या करणं शुद्ध वेडेपणा आहे. बऱ्याचदा भावनेच्या आहारी जाऊन इतरांशी शेअर केलेल्या काही सिक्रेट गोष्टींमुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. तुम्हीही जर रिलेशनशिपमध्ये असाल तर काही गोष्टी शेअर करणे टाळावे. (Don't share secrets of your relationship with anyone)