Jalgaon News : कोळशाच्या मालगाडीचे 102 दरवाजे उघडे; औष्णिक वीज केंद्राकडून रेल्वेशी पत्रव्यवहार

भुसावळ (जि. जळगाव) : तालुक्यातील दीपनगर औष्णिक वीजकेंद्रात वीज (Electricity) निर्मितीसाठी मंगळवारी (ता. ७) नागपूरकडून दीपनगरमध्ये येणाऱ्या मालगाडीचे १०२ दरवाजे उघडे असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. (102 doors of coal freight train open for power generation at Deepnagar thermal power station jalgaon news)

याबाबत वीज केंद्राचे उपमुख्य अभियंता (प्रभारी) प्रशांत लोटके यांनी सांगितले, की कोळशाने भरलेल्या मालगाडीचे मंगळवारी (ता. ७) सकाळी पावणेसातच्या दरम्यान १०२ दरवाजे उघडे असल्याची माहिती सुरक्षारक्षकांनी दिली.

तत्काळ सुरक्षारक्षक, मोस्कोगार्ड, एमएसएफ गार्ड घेऊन घटनास्थळी पोहचून रेल्वेच्या दोन्ही बाजूंनी कोळशाचे ढीग लावण्यात आले होते. ते सुरक्षित राहण्यासाठी बंदोबस्त लावण्यात आला.

कोळशाची उचल करण्यासाठी प्रशासनाने स्वतःच्या खर्चाने अंदाजे २४ ते २५ टन कोळसा जेसीबी मशीन व दोन ट्रॅक्टरद्वारे लावून वीजकेंद्रात वाहून नेला. तब्बल कोळशाच्या २५ व्हॅगन फोडणाऱ्या अज्ञात इसमांविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी आमचे कर्मचारी गेले आहेत, असेही लोटके यांनी सांगितले.

रेल्वेशी पत्रव्यवहार

जोपर्यंत रेल्वे इंजन औष्णिक वीजकेंद्रात पोचत नाही, तोपर्यंत रेल्वेची जबाबदारी असते. रेल्वेसोबत पत्रव्यवहार केलेला आहे. या आधी एक- दोन मोठ्या घटना घडलेल्या आहेत, असे वीज केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

