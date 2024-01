14 Municipalities in district got status of ODF Plus Plus in the Swachh Survey jalgaon news esakal

जळगाव Jalgaon News : 14 पालिकांना ‘ओडीएफ प्लस प्लस’ दर्जा; ‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’त कामगिरी सुधारली स्वच्छ सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील १४ नगरपालिकांना ‘ओडीएफ प्लस प्लस’ चा दर्जा मिळाला आहे. ओडीएफ म्हणजे उघड्यावरील शौचापासून मुक्त शहर.