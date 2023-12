Jalgaon News : मुक्ताईनगरला 15 मांस विक्रेत्यांची दुकाने हटविली; पोलिस बंदोबस्तात कारवाई

Jalgaon News : शहरातील परिवर्तन चौकाकडून बऱ्हाणपूरकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर उघड्यावर मांस विक्रेत्यांची दुकाने होती. मुक्ताईनगर ही संतांची भूमी असल्याने संप्रदायातील वारकऱ्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या होत्या.

वारंवार नोटीस देऊनही ही दुकाने हटविली जात नव्हती.(15 shops of meat sellers were removed from Muktainagar by police jalgaon news )