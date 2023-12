Roads in Hanuman Gymnasium area of ​​the city were asphalted on Saturday night. The next day, Sunday morning, the dug road. esakal

जळगाव Jalgaon News : रस्त्याचे रात्री डांबरीकरण, दिवसा खोदकाम; ढिसाळ कारभाराला जबाबदार कोण? नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू असताना आमदार निधीतून मंजूर असलेल्या शहरातील मुख्य रस्त्याच्या कंत्राटदाराने शनिवारी (ता.२३) रात्री डांबरीकरण केले.