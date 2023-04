Jalgaon Covid Vaccination : ज्येष्ठांनी घेतली नाकातून कोविड प्रतिबंधक लस; 150 लस उपलब्ध

Jalgaon News : नाकातून देण्यात येणारी कोविड प्रतिबंधक १५० इनकोव्हॅक लस महापालिकेच्या दवाखाना विभागात उपलब्ध झाल्या आहेत. पहिल्या दिवशी शुक्रवारी (ता. २८) सहा जेष्ठ नागरिकांना त्या देण्यात आल्या. (150 vaccines of covid are available in municipal hospital department jalgaon news)

शनिवारी (ता. २९) दुपारपर्यंत या लस देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ६० वर्षांवरील नागरिकांनी महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये लस घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी राम रावलानी यांनी केले आहे.

यापूर्वी ज्यांनी दोन डोस घेतले आहेत, अशा ६० वर्षांवरील नागरिकांना त्या लस दिल्या जाणार आहेत. महापालिकेच्या सात दवाखान्यांमध्ये ही लस दिली जाणार आहे. शाहूनगरातील छत्रपती शाहू महाराज रुग्णालय, शिवाजीनगरमधील (कै.) डी. बी. जैन दवाखाना, रिधूर वाडा भागातील (कै.) भागवत खंडू सोनवणे प्राथमिक विद्यालय, पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळील नानीबाई अग्रवाल हॉस्पिटल, सिंधी कॉलनी परिसरातील चेतनदास मेहता हॉस्पिटल, मास्टर कॉलनीमधील म. मो. मुलतानी दवाखाना, पिंप्राळा हुडको परिसरातील सुरेशदादा जैन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ही लस दिली जाणार आहे.

सहा जणांनी घेतला डोस

छत्रपती शाहू महाराज हॉस्पिटलमध्ये २ जणांनी लस घेतली, तर रिधूर वाडा भागातील (कै.) भागवत खंडू सोनवणे प्राथमिक विद्यालय, पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळील नानीबाई अग्रवाल हॉस्पिटलमध्ये प्रत्येकी दोन जणांनी, असे एकूण सहा जणांनी 'इनकोव्हॅक' लस घेतली.

लस घेताना ही घ्या काळजी

लस घेण्याआधी नाश्ता किंवा जेवण करून यावे, बुस्टर डोस दुसऱ्या डोसच्या ६ महिन्यानंतर घ्यावा, लस घेण्यासाठी येताना मोबाईल व ओळखपत्र (आधार कार्ड) सोबत आणावे, असे आवाहन महापालिका दवाखाना विभागाने केले आहे.