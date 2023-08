Jalgaon News : 17 वर्षीय युवतीचा विहिरीत पडून मृत्यू

By

Jalgaon News : मोरफळ (ता. पारोळा) येथील १७ वर्षीय मुलीचा विहिरीचा पाण्यात पडून मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. १६) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. (17 year girl died after falling into well jalgaon news)

पारोळा पोलिसात नाना सोनवणे यांनी फिर्याद दिली, की मुलगी अश्विनी नाना सोनवणे (वय १७) ही बुधवारी (ता. १६) सकाळी अकराच्या सुमारास घरी होती.

नंतर नैसर्गिक विधीसाठी ती घरच्यांना सांगून गेली असता तिच्या शोध घेऊन ती लवकर न आल्याने ग्रामस्थ व नातेवाइकांच्या सहकार्याने परिसरात तिचा शोध घेतला असता तिची चप्पल गावाच्या शेतात विहिरीजवळ आढळून आल्याने विहिरीत डोकावले असता ती आढळून आली.

ग्रामस्थांच्या मदतीने अश्विनीस पाण्यातून बाहेर काढून पारोळा येथील कुटीर रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून साडेपाचच्या सुमारास मयत घोषित केले.

याबाबत पारोळा पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. उपनिरीक्षक राजू जाधव तपास करीत आहेत.