Jalgaon Crime News : युवतीला फूस लावून पळविले

Jalgaon Crime News : सोनखेडी (ता. अमळनेर) येथील एका १७ वर्षीय मुलीस अज्ञात व्यक्तीने आमिष दाखवून पळवून नेल्याची घटना शनिवारी (ता. १५) घडली असून, याबाबत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (17 year old girl was lured away by an unknown person jalgaon crime news)

सोनखेडी (ता. अमळनेर) येथील संबंधित युवती शनिवारी रात्री घरात झोपलेली होती. मात्र रात्री साडेबाराच्या सुमारास तिच्या आईला ती दिसून आली नाही.

तिचा शोध घेतला असता ती आढळून न आल्यामुळे अज्ञात व्यक्तीने तिला आमिष दाखवून पळवून नेले आहे. दरम्यान, कुटुंबीयांच्या फिर्यादीवरून अमळनेर पोलिसात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस कर्मचारी सुनील जाधव तपास करीत आहेत.