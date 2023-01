MSEDCL Arrears : कृषिपंपधारकांकडे 192 कोटींची थकबाकी; 30 टक्के सवलतीची संधी

जळगाव : जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे वीजबिल न भरणाऱ्या साडेसात अश्वशक्तीहून अधिक विद्युतभार असलेल्या तब्बल २६ हजार ५०० कृषिपंपधारकांकडे १९२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. (192 crore arrears of farmers Benefit of 30% discount on payment arrears under Maha Krishi Urja Abhiyan Jalgaon news)

या कृषिपंपधारकांसह जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत महाकृषी ऊर्जा अभियानात थकबाकी भरून ३० टक्के सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरण कंपनीने केले आहे.

शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणने कंबर कसली आहे. रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास ते बदलण्याची प्रक्रियाही गतिमान करण्यात आली आहे. तरीही कृषिपंपाचे वीजबिल भरण्याला सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने थकबाकीत वाढ झाली आहे.

२६ हजारांवर ग्राहक, १९२ कोटी थकबाकी

विशेष म्हणजे साडेसात अश्वशक्तीपेक्षा अधिक विद्युतभार असलेल्या जिल्ह्यातील २६ हजार ५३४ ग्राहकांकडे १९२ कोटी रुपये थकबाकी आहे. यात ५ ते १० वर्षे बिल न भरलेले १४ हजार ९३९ ग्राहक, १० ते १५ वर्षे बिल न भरलेले ५०३६ ग्राहक व १५ वर्षांहून अधिक काळ एकही बिल भरलेले ६ हजार ५५९ ग्राहक आहेत.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

हेही वाचा: Jalgaon News |रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांची चौकशी करणार : आयुक्त देविदास पवार

शेतीसाठी सवलतीचा वीजदर असतानाही शेतकरी बांधव वीजबिल भरण्याला प्रतिसाद देत नसल्याची परिस्थिती आहे. सध्या महावितरणची राज्यात ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. त्यामुळे थकबाकीत आणखी वाढ होणे हे महावितरण कंपनीच्या अस्तित्वासाठी धोक्याची बाब असल्याचे स्पष्ट होते.

मार्चपर्यंत ३० टक्के सवलत

दरम्यान, ‘महावितरण’तर्फे २०२१ पासून महाकृषी ऊर्जा अभियान राबविले जात असून, जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत यावर ५० टक्के सूट देण्यात आलेली होती. दरम्यान, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत थकबाकी भरणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांना थकबाकीवर ३० टक्के सूट देण्यात येत असून, विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरण कंपनीने केले आहे.

हेही वाचा: Jalgaon News | सर्वांना पुन्हा हिंदू धर्मात आणणार : पू. बाबूसिंगजी महाराज