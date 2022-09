By

शिरूड (जि.जळगाव) : येथील दोन तरुणांचा सुरत येथील पांडेसरी भागात निर्मानाधीन इमारतीमध्ये काम करीत असताना १६ व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैव घटना शुक्रवारी (ता. १६) सकाळी अकराच्या सुमारास घडली.(2 amalner youths died after falling from 16th floor in Surat jalgaon latest marathi news)

सुरत येथील पांडेसरा भागात एका सतरा मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाच्या ठिकाणी शिरूड (ता. अमळनेर) येथील रहिवासी नीलेश प्रल्हाद पाटील (वय २८) व आकाश सुनील बोरसे (वय २३) हे दोघे लिफ्ट बसविण्याचे काम करीत होते.

हेही वाचा: बळीराजा हवालदील! यंदाच्या पावसाने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावणार

आज सकाळी १० ते ११ च्या दरम्यान इतर मजुरांसोबत नीलेश व आकाश काम करीत असताना एकाच शिडीवर उभे राहून दोघांचे काम सुरू असताना अचानक शिडी सरकल्याने १६ व्या मजल्यावरून दोघे खाली पडले व दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. ही घटना उपस्थित कामगारांनी पोलिसांना कळवल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा करून मृतदेह शासकीय रुग्णालयात पाठवले.

दरम्यान, नीलेश व आकाश हे दोघे मित्र असून काही दिवसांपूर्वीच शिरुड येथून सुरतला आले होते. सुरतमध्येच ते मजुरीची कामे करीत असल्याने सध्या सुरत येथेच वास्तव्यास होते. मयत आकाशच्या पश्चात आई, वडील व भाऊ आहे. तर नीलेशच्या पश्‍चात वडील व मोठा भाऊ असा परिवार आहे. दोन्ही तरुण मुलांचा असा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने शिरूड गावावर शोककळा पसरली आहे.

हेही वाचा: Crime Update : विवाहितेवर अत्याचार करून व्हिडिओ व्हायरलची धमकी