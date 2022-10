By

जळगाव : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सुरू केलेली ‘भारत जोडो’ यात्र ७ नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात दाखल होत आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील दोनशे युवा कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. नांदेड ते बुलडाण्यापर्यंत ते राहुल गांधी यांच्यासमवेत चालणार आहेत, अशी माहिती युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

काँग्रेस भवनात पत्रकार परिषद झाली. या वेळी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे माजी सरचिटणीस मुक्तदिर देशमुख, महानगरध्यक्ष मुजीब पटेल, भूपेंद्र भारंबे, प्रतीक पाटील, राहुल पाटील आदी उपस्थित होते. या वेळी माहिती देताना मराठे यांनी सांगितले, की भारत जोडो पदयात्रा महाराष्ट्रामध्ये ७ नोव्हेंबरला दाखल होत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथे भारत जोडो यात्रेचा प्रारंभ एका जाहीर सभेने होत आहे.

महाराष्ट्रात भारत जोडो पदयात्रा ३८२ किलोमीटरचा पल्ला गाठत पाच जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. त्यामध्ये नांदेड, हिंगोली, वाशीम, अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्यातील भारत जोडो यात्रेचा समारोप शेगाव येथे जाहीर सभेने होणार आहे.(200 activists from district will participate in Bharat Jodo Jalgaon News)

जिल्हा युवक काँग्रेसचे दोनशे कार्यकर्ते संपूर्ण १६ दिवस राहुल गांधी यांच्यासोबत पदयात्रेत चालतील. यात्रेमध्ये फक्त काँग्रेस कार्यकर्तेच नव्हे, तर इतर कुठल्याही व्यक्तीला किंवा संघटनेला सहभागी होता येईल. फक्त काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्तेच नव्हे तर कन्याकुमारीपासून राहुल गांधी यांच्यासोबत देशातील १७३ विविध संघटनांचे सदस्य सहभागी झाले आहेत.

त्या अनुषंगानेच जिल्ह्यातील सर्व क्षेत्रांतील संघटना, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, महिला वर्ग, समाजसेवी संघटना, वकील संघ, डॉक्टर संघ अशा विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींना आगामी काळामध्ये जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांच्या नेतृत्वाखाली युवक काँग्रेसचे शिष्टमंडळ विविध संघटनांची भेट घेऊन त्यांनादेखील सहभागी होण्याचे आवाहन करणार आहे.

संपूर्ण जिल्हाभरातून भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी होऊ इच्छित असणारे काँग्रेस कार्यकर्ते किंवा सर्वसामान्य जनतेसाठी तालुकानिहाय संपर्काची सुविधा करण्यात आली आहे.

