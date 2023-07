Jalgaon Fraud Crime : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्मचाऱ्यांकडून 27 लाखांचा गंडा

By

Jalgaon Fraud Crime : अहमदाबाद येथील असलेल्या नम्रा फायनान्सच्या पारोळा शाखेत काम करणारा व्यवस्थापक व चारही कर्मचाऱ्यांनी चक्क बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खाते उघडून तब्बल २७ लाखांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे .

या प्रकरणी पारोळा पोलिसात चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (27 lakh extortion from employees on basis of false documents Jalgaon Fraud Crime)

अहमदाबाद येथील नम्रा फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कर्जपुरवठा करणाऱ्या कंपनीची पारोळा येथील महावीरनगर येथे शाखा आहे. या शाखेत सप्टेंबर २०२१ मध्ये रमेश आनंदा महाजन (रा. जवखेडा, ता.एरंडोल) यांची शाखा व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

याच वेळी अमोल विजय पाटील (रा. मठगव्हाण, ता. अमळनेर), अक्षय वसंत महाजन (रा.जवखेडा, ता.एरंडोल) व तुषार पंडित पवार (रा. मठगव्हाण, ता. अमळनेर) यांची कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तेव्हापासून या सर्वांनी संगनमत करून बँकेत खोटी कागदपत्रे सादर करत स्वतःच खोटी खाती उघडली व त्यांना कर्ज देखील वितरित केले. यात त्यांनी एकूण ६९ बनावट नागरिकांच्या नावावर तब्बल २७ लाख ३३ हजार रुपये कर्ज घेतले होते. काही दिवसानंतर त्यांचे हप्ते थकले व वर्षभरानंतर चारही जणांनी कंपनीतून टप्प्याटप्प्याने काढता पाय घेतला.

ही बाब ऑडिटरच्या लक्षात आल्यानंतर याबाबत पडताळणी केली असता सर्व कर्जदारांची कागदपत्रे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबत चारही जणांविरुद्ध महाराष्ट्राचे हेड असलेले गौरव गिरीश तिवारी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चारही जणांविरुद्ध पारोळा पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे.